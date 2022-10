ŠOK RAZOČARANJE! Neda Ukraden otkrila detalje saradnje sa Harijem Mata Harijem!

Hajrudin Varešanović, poznatiji kao Hari Mata Hari, danas slovi za izuzetno uspešnog pop pevača koji je tokom karijere sarađivao s mnogim kolegama, a među njima i s jednom od najvećih diva s prostora nekadašnje Jugoslavije, Nedom Ukraden.

Naime, Neda i Hari sarađivali su 1990. godine na pevačicinom albumu „Poslije nas“, ali umesto da mu bude čast da sarađuje sa zvezdom poput Nede, Hari ju je zapostavio i njena očekivanja nije ispunio.

- Neda je veoma uspešna pevačica, ona je oduvek bila svesna da je potrebno unositi inovacije kako bi opstala na estradi. Upravo zbog toga je želela da sarađuje s Harijem, koji je u to vreme bio pravo osveženje, htela je da joj on bude kompozitor, producent i aranžer za pesme na albumu „Poslije nas“. On je tada bio je jako tražen mladi pevač i Neda je bila uverena da će njihova saradnja napraviti bum i doneti nešto neočekivano na muzičku scenu - rekao je izvor.

- Iako su je brojni saradnici upozoravali da je saradnja s tek proslavljenim kompozitorima rizična, Neda nije marila i bila je odlučna u svojoj nameri. Ona je kontaktirala Harija, dogovorili su saradnju, počeli su da rade na novim numerama, ali nakon nekog vremena strahovi njenih saradnika su se obistinili - rekao je sagovornik, i objasnio čime je Hari izneverio očekivanja starije koleginice.

- On se ponašao pomalo bahato, nije želeo da sarađuje, da menja melodije ili određene stihove koji se Nedi nisu dopali. Bio je uveren da on zna najbolje i nije bio spreman za bilo koji vid sugestija. Ponašao se kao da je najpametniji i nije uvažavao Nedine zahteve. Matrice su bile nekoliko tonova više nego što je bilo dogovoreno, melodije pesama nisu bile kako je Neda zamislila… On je nastojao samo svoje želje da ispuni. Neda je ubrzo postala svesna da je pogrešila, ali više nije mogla ništa tim povodom da uradi - objasnio je izvor blizak pevačici, i istakao da su i rezultati tog projekta bili loši.

- Album nije prošao dobro kako se očekivalo. Delom, to je bilo zbog rata koji je bilo izvesno da će se dogoditi na našim prostorima. Međutim, delom je za to kriv i Hari, koji je insistirao na pesmama koje Nedi u tom trenutku nisu ležale - zaključio je sagovornik.

„Harijeva popularnost i koncerti rezultirali su nedovoljnim angažovanjem. Sve je bilo nategnuto, na brzinu i sa puno problema. On je imao ponašanje i stav ’ja sam zvezda, biće tako ili nikako’“, napisala je između ostalog Neda u svojoj knjizi.

Autor: M.K.