IMA SE, MOŽE SE! Branka Sovrlić MILIONERKA, KUPA SE U SVILI I KADIFI! Pevačicu muž časti MERCEDESOM kad je tužna!

Kad želi da je oraspoloži muž joj uglavnom pokloni neki skupoceni poklon.

Pevačica Branka Sovrlić bila je na vrhuncu karijere '80-ih i '90-ih godina prošlog veka, a danas sa svojim suprugom, koji je uz nju od početka karijere uživa u plodovima njihovog rada. Kako kaže, kada želi da je oraspoloži muž joj uglavnom pokloni neki skupoceni poklon. Prošle godine ju je častio, ni manje ni više, nego najnovijim mercedesom.

- Našli smo se, od početka karijere smo zajedno, ja sam njegova beba. Kada me iznenadi, onda bude dobro, prošle godine mi je kupio mercedes. Takav je da mi kaže: “Kod tebe su pare, uzmi šta hoćeš”. On je prvi koji primeti da sam tužna.

- Samo pozitivna energija, trudim se da se zdravo hranim, nekada se odričem slatkiša, nekad bih pojela dva, tri parčeta torte, priuštim sebi jedan za neku priliku, volim da plivam. Bila sam nekada prvakinja Srbije u džudou, u srednjoj školi sam igrala rukomet, to ipak ima veze, onda sam u mnogo većoj kondiciji ko je moja generacija - rekla je pevačica i dodala da nije uradila nijednu estetsku korekciju.

- Estetske korekcije kao što vidite, nemam ništa sebi. Za to su bili zaduženi moji mama i tata, oni su jako dobro izgledali. Geni su čudo. Nisam nigde došla da mi ne dodeljuju komplimente, iznenade se ljudi kada me vide, kažu da sam mnogo lepša u prirodi, pa se moj suprug našali: “Onda ćemo je slati u prirodu.” Mislim da je najvažnije to što je duševno što licu daje lepotu, mislim da nikada nikome nisam ništa nažao učinila, ako nisam pomogla, nisam ni odmogla, imala sam sreće od detinjstva da imam fin život da sam uvek mogla bar nešto pomoći. Srećna sam sa onim što imam i što radim ono što volim, nije važno samo imati, treba i umeti. Tužna sam zbog rata, korone...

Autor: M.K.