NOVI DEČKO ANĐELE VEŠTICE JE POTPUNI HIT NA MREŽAMA! Puca od mišića i poručuje: "Želim da budem sa njom, iako mnogi to OSUĐUJU! (FOTO+VIDEO)

Rijaliti učesnica i starleta Anđela Veštica ponovo uživa u ljubavi i to pored javnosti poznatog licu sa Tik Toka.

Tik-tokera Nenada Sekulića proslavili su video-klipovi u kojima se skida skoro go pokazivajući svoje mišiće i telo, a sad je na društvenoj mreži Instagram progovorio o svojoj vezi sa starletom Anđelom Vešticom.

– Okačio sam sliku sa Anđelom i odmah je krenula lavina komentara. Ima tu i dosta i pozitivnih komentara, ali i negativnih, što sam očekivao. Ljudima kojima smeta i koji su se razočarali što sam sa njom, šta da im radim, tako je kako je, ja želim da budem sa njom. Oni nju ne poznaju kako je ja poznajem, totalno je drugačija od onoga kako se predstavlja na društvenim mrežama - rekao je Nenad, pa nastavio:

- Niste videli neki deo nje koji sam ja video i tu se priča završava. Vezu sa njom nemam razloga da krijem, treba da gledate sebe i da radite ono što vama odgovara i ja to upravo radim, sa njom sam jer mi to odgovara, iako to mnogi osuđuju. Želim da budem sa njom. Svako ima svoj život, nemam razloga ništa da krijem - rekao je Nenad.

Autor: M.K.