'UMEM DA BUDEM POGAN KAD TREBA...' Lukas progovorio o internet nasilju i uznemirujućim porukama i pozivima, a onda otkrio OVO o svojoj ćerki Viktoriji!

Bez dlake na jeziku!

Popularni folk pevač Aca Lukas gostovao je u vikend izdanju jutarnjeg programa ''Novo jutro'' kod Jovane Jeremić. Tom prilikom, pevač je govorio o internet nasilju, koje je sve rasprostranjenije, a čija je žrtva bio i sam, kao i metodama koje koristi da se zaštiti od svega.

- To je sasvim normalno u današnje vreme. Masa tih koji to pišu su često posetioci naših koncerata. To je vid nekih frustracija i to. Mi smo u životu nešto naprvili i to je odraz neke naše uspešnosti. Ne može svako da dođe na to mesto. Što je najgore od svega ljudi često čitaju neke komentare više nego novinski članak. To su uglavnom neke izmišljotine. Svi mi smo žrtve Bila Gejtsa. Nastalo je rasulo, ovo nema veze s mozgom - kaže Lukas i dodaje:

- Nekad mi u inbox pošalju neke gnusne poruke. Ja ponekad pokušam da im objasnim neke stvari. On gubi vreme na meni umesto da ide da juri neke devojke. On piše Lukasu koji će to možda da vidi, možda ne... Neko je pustio moj broj telefona negde... Oni mene zovu, neko riče, neko psuje i tako dalje... Nekad blokiram tog nekog, nekad mi dođe da edukujem te osobe. Umem da budem mnogo pogan kad treba. Učili su me da vratim kad me neko dira - poručio je pevač i progovorio o svojoj naslednici.

- Viktorija je dobila konja. Bavi se jahanjem, hoće da se takmiči. Ja joj to omogućavam koliko mogu. Srećan sam zbog toga - rekao je Lukas.

Autor: M.K.