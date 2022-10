SNEŽANA DAKIĆ VIŠE NE IZGLEDA OVAKO! Voditeljka ovom promenom ŠOKIRALA sve! Izgleda totalno drugačije! (VIDEO)

Voditeljka Snežana Dakić nije mnogo eksperimentisala kada je fizički izgled u pitanju.

Niko nije očekivao da će Snežanu sada videti u ovakvom izdanju. Dakićeva je objavila fotografiju na kojoj pozira sa plavom perikom i iznenadila mnoge.

Ipak, u pitanju je perika, koju je ona iskoristila da govori na temu promena izgleda kod žena zarad voljenih muškaraca.

- Važno je da se sviđate sebi, a ne da menjate frizuru zato što mislite da će se to svideti onom nekom imaginarnom, budućem….ili ne-daj-bože bivšem - napisala je Snežana na "Instagramu" ispod fotografije sa novom bojom kose i brojnim damama koje je prate dala do znanja da je rad na sebi jedini način do uspeha u svemu pa i partnerskim odnosima.

Autor: M.K.