'VIŠE NE POZNAJEM TOG ČOVEKA!' Barbara Bobak ne želi ni da čuje za Darka Lazića, a evo da li se KAJE zbog njihove veze!

Otvorila dušu!

Barbara Bobak i Darko Lazić raskinuli su pre par meseci, međutim, ime pevača se još uvek vezuje za nju. Pevačica je, međutim, ravnodušna kada je o njemu reč, te planovima koje su imali za svadbu, budući da su bili i vereni.

Kako kaže, sada nema mišljenje o Laziću, i celu tu priču ostavila je daleko iza sebe.

- Pa sad, planovi, to je bila više onako neka priča. Zaboravila sam to, bukvalno sam izbrisala iz glave. Tako da i da me pitaš, ja ne poznajem više tog čoveka. Da bi mi bilo lakše bez te veze u životu – bilo bi tako da… Ali hajde, ne kajem se - kaže Barbara i otkriva da li je u nekom trenutku pomislila da bi bilo bolje da joj se ništa od toga u životu nije desilo.

- Milion trenutaka, bukvalno. Ali, izbrisala sam iz glave sve to tako da, kao da me pitaš o nekoj nepoznatoj osobi. Niti me interesuje, niti pratim, niti smo u kontaktu, niti sa bilo kim u svom okruženju razgovaram o njemu, tako da baš nemam šta da ti kažem na tu temu - ističe pevačica.

Bobakova je inače zbog veze sa Lazićem počela da bude dosta u medijima, a o njoj se pisalo svašta. Ona je sada otkrila i koji od naslova u medijima ju je najviše pogodio.

- To je bio jedan od prvih naslova kako su kao komšije oplele po meni, pa je jedan pametnjaković pričao kako sam ja laka ženska i svako veče dovodim novi auto kući, a mene dovoze kolege sa svirki. A šta ćeš, ljudi su glupi i jako su zavidni, pa kad neko iz tvog okruženja uspe, iako ja tad nisam ništa konkretno uspela, samo sam se provlačila kroz novine, ali je to njemu očigledno zasmetalo, a pritom može tata da mi bude. Dobiješ tako priliku da pričaš o nekome, pa umesto da kažeš nešto lepo, ti izabereš da kažeš nešto ružno. Mislim, nećeš imati ništa od toga, ali eto, dobio je svojih pet minuta slave u selu i dobiće ih sad opet. Nema na čemu - rekla je Bobakova.

Ona se zatim osvrnula i na to kako njeni roditelji reaguju na sve te priče.

- Mojima je u početku to sve teško padalo i baš su bili razočarani zato što su se oni trudili čitav život da i mene i mog brata održe na tom nekom "levelu", baš su nas vojnički vaspitali. Ja sam morala u školi da budem odlikaš, nisam smela momka da imam do 18. godine, nije smeo momak da mi dođe u kuću. Sve je bilo tako strogo sa mojima, tako da je njima bilo jako teško da čitaju te neke gnusne komentare, pa vesti koje nemaju veze sa mozgom, ali sada su se već navikli i zajedno se smejemo glupostima. Oni su sada moji najveći fanovi - rekla je Barbara.

Autor: P.R.