'BOLJE DA ME MUŽ IZDRŽAVA, NEGO DA ME POSEĆUJE U LAZI' Sanja Đorđević otkrila istinu o bogatom suprugu, evo kako se udala za FUDBALERA!

Nije mogla nazad!

Pevačica Sanja Đorđević otkrila da je nakon jedne prespavane noći kod supruga cela familija dobila poziv da su se venčali, što ih je sve ostavilo šokiranim.

Inače, malo ko zna da se Sanja na samom vrhuncu karijere povukla sa muzičke scene, a mnogi su ovu njenu odluku doveli u vezu sa udajom za bogatog muškarca. Pevačica se svojevremeno našalila da je za nju bolje da je suprug idržava, nego da je posećuje u ustanovama.

- Bogu hvala, pa sam se dobro udala. Bolje muž da me izdržava nego da me posećuje u Lazi. Šalim se, uvek sam imala podršku u suprugu i to mi je stvarno mnogo iznačilo - izjavila je folkerka.

- Jedno veče smo sedeli u nekom kafiću i on zapeo da idem kod njega da prespavam. Ja odem, ne znam ni kako me je ubedio na kraju. Međutim, njegova majka je rano ujutro, pre nego što sam ja ustala, javila celoj familiji u Sarajevu da se njen sin oženio i, naravno, rekla je i mojim roditeljima, koji su se šokirali kad su to čuli. Posle toga nisam mogla nazad - istakla je Sanja svojevremeno za medije.

