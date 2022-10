Već je u trećem mesecu trudnoće!

Pevačica Marija Mikić trudna je drugi put, nakon što je pre tri meseca dobila devojčicu. Pevačica Marija Mikić se sada oglasila i otkrila da je u trećem mesecu.

- Videla sam naslove da sam zatrudnela tri meseca posle rođenja ćerke, ali zapravo, zatrudnela sam posle mesec dana! Ja sam već u trećem mesecu trudnoće - rekla je mlada mama i dodala da će "proći kroz dva porođaja za manje od godinu dana". "Razlika između dece će biti 10 meseci" - rekla je Marija i otkrila kako je došlo uopšte do toga da uradi test za trudnoću.

- Stvarno nisam očekivala tako lepu vest, pogotovo nakon svega što smo prošli sa Đurđom, mislili samo da je nemoguće tako brzo da ostanem u drugom stanju! Joca je znao! Moj suprug je bio ubeđen da sam trudna, stalno je svima pričao i govorila sam mu da prestane. Jednom prilikom je otišao da kupi test za koronu, jer sam se loše osećala, on je usput kupio i test za trudnoću.'Evo ti i ovaj test', rekao mi je. Ja sam ga uradila, otišla u kuhinju da Đurđi zagrejem mleko, Joca je došao za mnom i rekao 'Čestitam, postaćete mama!'. Mislila sam da me zeza i to sam mu i rekla, ali stoje dve crte - priča Marija i smeje se.

- Sećam se kada smo radili test za Đurđu, kako sam stajala nad testom i tresla se, a sada, čim sam ga uradila pojavile su se dve crte. E, posle je Joca svima rekao da sam trudna, ali je rekao da su blizanci! Nisu blizanci, samo je pravio pometnju. Svima nam je bio šok kada smo saznali za drugu trudnoću, i meni i mojima, samo tati nije! On je znao. Kada sam se sabrala, shvatila sam da je to dar od Boga posle svega što smo prošli.

Marija Mikić je pevačica koja je vrlo otvoreno govorila o problemima sa začećem, spontanim pobačajima i trombofiliji, i sada skreće pažnju na važnost testiranja i razgovor sa voljenima.

- Okuražila sam se da pričam o tome, nakon razgovora sa drugaricom. Pitala me je 'ne misliš li da si sebična? Javna si ličnost, ne treba da ćutiš o bolnim stvarima, tebi je drugarica pomogla kada te je odvela da uradite test'. Treba o tome pričati i treba se testirati, jer se to testiranje radi tek posle trećeg pobačaja. Toliko mi se devojaka javilo nakon što sam sve ispričala, da to nema cenu. Mnogo je teško, a pomoć sam imala od Joce i porodice. Kako ostati normalan u glavi posle svega? Razgovor, podrška i pozitivan stav. Sada sam mnogo opuštenija u drugoj trudnoći.

- Kada je reč o "opuštenosti" mlade mame, progovorila je i da li se tokom prve trudnoće naslušala "bapskih priča" i saveta: "Ja sam bandoglava! Znači bukvalno sam rekla sebi ne slušaj nikoga! Naravno, kada je bilo pitanja oko Đurđe, vidim da je vruća ili nešto, zvala sam patronažnu sestru, ali najviše slušam sebe. Ne radim, naravno, stvari koje ne bi trebalo da se radi, ali se vodim instiktom i iskustvom koje stičem. Toliko smo se namučili da je dobijemo da mi se dešavalo da pomislim 'ovo je možda prvi i poslednji put da sam trudna.

Marija je otkrila i da li joj nešto nedostaje, kafa s prijateljicama, san, nastupi.

- Mene su kritikovali na početku. Đurđa je letnje dete i posle 10 dana je izlazila napolje! Od 7 uveče mi bismo išli u šetnje, odmarali, pili kafe, išla je sa mnom i kod frizera... Navikla je svuda da ide sa nama. Da, moj život trpi, ali oko 60 odsto, navikla sam na svoje vreme, ali dođe sve na svoje, uklapaju se nastupi, prijaju mi, ali ne mogu ni da nastupam stalno. Zauvek će mi u glavi ostati rečenica Zorice Brunclik: 'Šta se prenemažeš, ja i Kemiš u 9. mesecu na nastupu sa šestoro dece - rekla je Marija i nasmejala se.

