Prošle subote velelepno imanje u Šimanovcima postalo je bogatije za još dva učesnika - bivše partnere Miljanu Kulić i Lazara Čolića Zolu, koji su se to isto veče nekoliko puta žestoko sukobili.

Kako u Beloj kući od samog početka "Zadruge 6" boravi i otac njenog deteta, Željka Kulića, Ivan Marinković, došlo je i do suočavanja Miljane i njega. Tom prilikom otkriveni su neki novi detalji ovog odnosa, čak su i neki definitivno šokirali javnost.

Ekipa portala Pink.rs, porazgovarala je sa njegovom devojkom Jelenom Ilić o svemu što je izrečeno te noći, a ona je bila itekako voljna da nam u razgovoru otkrije i nešto za šta, do sada, javnost nije znala.

Oglasila se Marija Kulić za portal Pink.rs nakon ulaska Miljane. Istakla je da je on monstrum i da nikada neće imati osećaj za Željka. Da li misliš da će Ivan pokušati da nađe način, kako je sam rekao, da uspostavi odnos sa Miljanom zbog Željka? Kako? I da li bi ti imala nešto da odgovoriš Mariji?

- Nemam ništa da joj odgovorim, osim da su mnogi njihovi postupci monstruozni. Pa ako tako gledamo, ima monstruoznosti i sa jedne i sa druge strane. Kada si definitivno zakazala kao majka, pa hoćeš da se pokažeš kao baka, to je to. Mislim to je očigledno. Gde se nalazi majka kada dete uhodi razne pevače, ima maniju gonjenja. Ne znam šta je sve radila u životu, to je ono o čemu se pričalo. Kakva je to majka koja dozvoli, ne mogu da kažem da dozvoli kada je ona punoletna, da ide na operaciju želuca i smrša, kako bi nastavila svoje učešće u rijalitiju, a i sama znaš dobro da to ostavlja sve više posledice, nemoj da se lažemo. Nemam šta više da odgovaram.

Pomenula si tu maniju gonjenja. Ivan je u toku razgovora sa voditeljem Darkom Tanasijevićem otkrio da ga je Miljana više puta zvala, te da mu je u nekim navratima bilo zbog Željka, a nekada da mu je čak i puštala neke pesme. Da li je to istina?

- E, pa da. To se sve dešavalo. On je pričao i u periodu ranije kada nisam poznavala ni njega, tada je bilo baš u jeku. Svaki put kad izađe iz rijalitija, pomalo se vrati na to njeno gonjenje. U ovoj situaciji to mogu i da razumem, to je otac njenog deteta, ona je izrevoltirana zbog cele situacije. Moram da kažem da je tu razumem, ali gde se nalazi tu tako dobra majka? Činjenica je da ona roditeljima donosi to neko materijalno dobro, ali nažalost, njenu žalost, to će se nastaviti - dodala je Jelena.

Imamo sa jedne strane priču da kada je Ivan išao za Niš, njena strana je da je svratio u prolazu, dok je njegova totalno suprotna. Šta je tu zapravo istina?

- Istina je, koliko se ja sećam, ona je poslala poruku: "Da li bi ti došao?", gde je on napisao: "Da, došao bih". Ne može da bude u prolazu, ako je dogovor da dođe. Mi smo iskoristili to da on ode da vidi Željka, a ja moju prijateljicu. To definitivno nije u prolazu, na te neke glupe manipulacije... Stalno pominje da joj je Ivan u novinama poželeo smrt, on je to demantovao. On to nikada ne bi izjavio ni za koga, a kamoli za nju. Manite se tih budalaština, hajde da pričamo neke realne stvari - odgovorila je Ivanova devojka.

Da li je Ivan u toku Miljaninog boravka u bolnici kontaktirao bilo koga kako bi joj pružio podršku?

- Ne. Ivan nije pružio podršku, ali kad god su ga pitali da li zna, on je rekao da zna jer mediji bruje o tome. Marija je, dok joj je dete bilo u bolnici, dolazila u emisije i ostalo. Zašto bi, sada posle svega, on glumio da ga zanima ona kao čovek? Ja svima želim sve najbolje. Hvala Bogu oporavila se žena, ali da ne patetišemo previše ok osvega. Mislim da su imali dovoljno opomena da ne rade sve te stvari, ali njima rijaliti služi da to rade - rekla je Jelena.

Da li si ti možda u nekim trenucima uticala na to da se kod Ivana probudi ta osećajnost za Željka?

- Imala sam inicijativu. Čak sam i insistirala mnogo puta, jer on mnogo toga drži u sebi, retko kada razgovaramo o tome. Ja sam apsolutno bila osoba da se Miljani pruži neka pažnja, u smislu normalne komunikacije. Hajde da malo smekšamo, da bude malo bolje tlo, da se razvije normalniji odnos. Da se nešto uspostavi, međutim, očigledno nije uspelo ni sa jedne ni sa druge strane. U jednoj sezoni "Zadruge" sam insistirala da se pokloni pošalju ovde na televiziju, dok je Ivan bio za to da se oni ipak pošalju za Niš, jer sam znala da sigurno to Miljani znači. Ja sam bila inicijator da se ti pokloni pošalju tamo, jer je to dete. Ne zanima me ko je majka i kakva je, dok ne krenu vređanja, zanima me to dete, živo biće - istakla je Ilićeva.

Bilo je rata između tebe i porodice Kulić. Pominjalo se to starateljstvo, šta imaš da kažeš na to?

- Oni imaju rat u svojoj glavi. Rat nikakav ne postoji. Logičan sled je ovakav. Majka nema starateljstvo nad detetom, baba ima starateljstvo nad detetom, tj. Marija. U budućnosti, nekada, baba i deda neće moći da brinu o njemu celog života, nismo besmrtni. U momentu će neko blizak morati da vodi računa o njemu i želeti ili morati i želeti, a ja se nadam da je to Ivan. Da, apsolutno bih prihvatila, jer je to moralna odgovornost. Ne kažem da insistiram da želim, ali ako bi on to poželeo, ja bih ga podržala. Nije baka ta koja bi trebalo da odgaja dete, nego majka, a majka, kako vidimo, nema preveliku želju, veća joj je želja za rijalitijem - zaključila je Jelena za Pink.rs

Autor: Nikola Žugić