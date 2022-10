PADAJU MASKE! Zadrugari ubeđeni da i dalje postoje emocije kod Miljane i Zole! Ivan Marinković otkrio da li će se boriti sa STARATELJSTVO sa Kulićevom!

Turbulentna noć!

Sinoć je voditelj Milan Milošević ušao u Belu kuću zbog emisija "Izbor potrčka" i "Pretres nedelje". Od ulaska Miljane Kulić i Lazara Čolića Zole, njihov odnos je jedan od glavnih tema u Zadruzi, a tu je i odnos Miljane i Ivana Marinkovića.

Na samom startu emisije Zola je otkrio da mu se čini da se Miljana ohladila od njihovog odnosa i da primećuje da ga ona više ne voli. Međutim zadrugari su potom osudili Zolu jer je imao se*sualni odnos sa Inom Rajzinger.

Zorica Marković je dala svoj sud o odnosu Miljane i Zole rekavši da je ubeđena da tu posla nisu čista i da i dalje ima emocije u njihovom odnosu, a Miljan Vračević je podržao Miljanu i pohvalio njen izgled , pa osudio Zolu da je nezahvalan jer Miljani mnogo duguje. Njih dvoje su se nakon toga našli oči u oči a osmehe nisu mogli da sakriju.

U jednom momentu je došlo do sukoba Zorice i Jelene Golubović gde su jedna drugu polivale.

Miljana i Zola su se potom osamili kod izolacije gde su razgovarali a Kulićeva je bivšem momku dala kutiju prezervativa i poručila mu da treba da je iskoriste. Zola je sve vreme Miljani govorio da to gleda njen dečko Nenad Macanović Bebica. On je bio ubeđen da Miljana tera "cirkus" sa njim, ali to po svemu sudeći nije bila isitna.

Usledio je nastavak emisije, pa je Ivan Marinković komentarisao odnos Miljane i Zole.

Ja bih stvarno da se zahvalim i Miljani i Zoli, zato što ste nam skinuli sa leđa ove lažne priče. Ovo je nešto što je bila ljubav, za razliku od ovih lažnih. Počevši od ovog muzejskog primerka u vidu Uroša Đurića (Cveta) sa ovim šeširom, koji pokušava nešto da priča, a nije u temu. I Zola i Miljana i Jelena i ja smo postojali u rijalitiju jedni bez drugih. Ja bih da komentarišem Miljanin i Zolin odnos koji sam gledao. Meni ostavlja utisak da je Zola ušao kao neko ko je bio anoniman, zaljubili su se jedno u drugo, zavoleli se, a on je ušao u to da bi bio deo priče sa Miljanom Kulić. Tu se desila jedna velika ljubav, koju mislim da Miljana nije nikada imala i da Zola sada na temeljima te bivše ljubavi, vrlo dobro počinje da pliva i u ovoj sezoni. Verujem da je dobro odradio taj posao i da se dobro utemeljio i "Zadruzi" i da mu je ovo korišćenje Miljaninog postojanja. Moj i Miljanin odnos nije postojao, niti će da postoji, ali postoji jedna stvar koja će se rešiti napolju. Mislim da je dobar deo letnjih priprema odradio i fura ovde. Moj utisak je da Zola želi ovu priču, bez obzira da li on to želi ili ne. Verujem da Zola dugo nije imao emocije prema Miljani i mislim da će ovo trajati do kraja - rekao je Ivan pa dodao:

Ja imam svoju ljubav napolju, verujem da i sa njene strane ne postoji. Drago mi je što oboje imaju tu ljubav, neću da komentarišem to da li bih mogao da budem sa nekim ili ne - odgovorio je Ivan.

Nakon Zole, Miljana se bacila u osvajanje Ivana Marinkovića. Ona ga je pratila u stopu pa mu je u jednom momentu čak dala predlog da se pomire.

Nakon toga je Branislav Radonić Brendon izabrao svoje potrčke, a to su bili upravo Miljana i Zola. Miljana je priznala da je to očekivala, dok je Zola tražio pomoć od zadrugara.

Marka Smiljića je Brednon izabrao za svog omiljenog.

Naredna tema koja je pokrenuta bila je odnos Miljane i Ivana i borba za starateljstvo.

Jedan od razloga zbog kojeg sam ušao jeste to ostvarivanje novog ili konkretnijeg odnosa sa Miljanom. Meni, realno, nikakav odnos sa Miljanom nije potreban. Nas vezuje samo dete...Milane, odnos sa Miljanom, konkretno sa njom me ne zanima, niti me je pre toga zanimao. Kao neki supružnici koji ostanu u korektnim odnosima, pa se vide samo zbog deteta. Moj cilj je da se uspostavi prvi kontakt sa Željkom. Ja ne treba sada da govorim vašim rečima, nego svojim. Znam da bi vi voleli da čujete da ja govorim vašim rečima. Mene nije teško razumeti, vrlo sam konkretan. Nisam imao nikakav plan, kako ću sa Miljanom? Šta ćemo da radimo? Ne. Ja odnos nikakav i ne moram da imam, jedino ovaj rijaliti. Jedino što može da se desi jeste uspostavljanje kontakta sa Željkom i verujem da će se to desiti . S obzirom na to da moja Jelena to govori, Jelena je stupila sa mnom u vezu znajući da sam napravio dete. Uvek je bilo priče o tome, to je tema koja nikada neće, dok smo mi svi medijski eksponirani, da zataji. Jelena je mene podržavala u svim mojim idejama. Ona zna da sam hteo da to sve bude spontano. Mogu da pretpostavim zbog čega je to rekla. Verujem da je ogorčena Miljaninim ponašanjem, jer do momenta kada smo otišli za Niš, govorim u Jelenino ime, Jelena je imala apsolutno više nego korektno mišljenje o Miljani. Simpatisala je kao rijaliti učesnika, čak je bila većim delom inicijator posete ovde. Sve se to promenilo u trenutku kada smo otišli za Niš. Trebala je da dođe sa mnom, a pošto je bila svedok Miljaninog ponašanja, negde se uverila u ono što sam joj ja pričao i o onome što je pričala. Nakon toga Jelena jeste bila ogorčena i naslovima i stvarima koje je Miljana pričala. Nikada se nisam oglasio, svesno sam odbijao kontakt sa novinarima. Miljana je bila u bolnici, nije mi bilo bitno da kačim na storiju. Moj poslednji intervju za jedne novine, poslednji dan pred ulazak, išao je članak da ja Miljani želim sve najgore, da joj želim smrt. Naravno da to nisam rekao, odmah sam demantovao. Ne postoji ni jedna druga osoba da izrevoltira, da tako piše. Ako se uzme sve ukupno i ono što je radila inače, kako se ponašala prema učesnicima, da je bila čak priča o oduzimanju deteta od Miljane od strane institucija...Tako da, verujem svojoj devojci - rekao je Marinković.

Miki Đuričić je naredni komentarisao ovu temu:

Ja sam dugo u rijalitiju sa Miljanom. Ništa lepo ne pamtim u rijalitiju, ali ovo je prilika da može da se desi nešto lepo. Kad već nije u spoljnom svetu. Miljana je imala susret sa smrću, hvala Bogu, ozdravila je. Voleo bih da ostane ovakva do kraja rijalitija, što se tiče i odnosa sa Zolom, i Ivanom, i zadrugarima. Svako može da se promeni u životu. Verujem u Miljanu. Želim da ostane ovakva. Imam razumevanja, povređena je, imam razumevanja i za Marinkovića. Znam da je Miljani jako teško. Marija i Kulići, to dete je jako srećno pored njih, dobilo je sve. Znam koliko se vodi računa o Željku. Ta lepa stvar koja treba da se desi ovde je da Miljana pređe perko stvari koje je bole, najbitnije je to dete. Moraju da imaju dobar odnos da bi to moglo da funkcioniše. Treba da spuste loptu. Šta je bilo, bilo je. Razumem i Ivana da je teško sa Miljanom, ali ima odgovornost kao otac. Spavao si sa tom devojkom, rodila je dete. Na vama je da se spuste lopte. Marija je razumna, Dete treba da ima oca. Ako ovde uspostave kontakt, zašto da ne? Stare stvari ne mogu da se poprave. Ne merim ko je kome više kriv - rekao je Miki.

Zola je ustao da prokomentariše odnos ovo dove zadrugara:

Ja bih voleo da ovo prokomentarišem, ali bih voleo da niko ne shvati da komentarišem kao neko ko je bio tri godine sa Miljanom, a ni sukob sa Ivanom. Ne komentarišem ni sa kakvim napadom ovo. Malo pre sam pričao sa Bokijem, znaju svi da sam ja maltene doživeo sličnu sudbinu kao mali Željko. Sve sam imao o životu, ne pričam ovo zbog patetike, imao sam sve u životu. Imao sam oduvek želju da nazovem svog oca i da ga pitam da mi objasni šta to može da bude u njemu kao čoveku, da nema potrebu da mene potražiš i daš sve od sebe da ja budem u tvojoj blizini. Ne deluje mi Ivan kao čovek koji je debil, malouman, deluje mi kao neko ko je donekle inteligentan. Nisam imao priliku, možda će biti prilika da popričamo, jer ću možda dobiti odgovor za moju situaciju. Hoću ovo da kažem. Pokušavam sam sa sobom da preispitam, njih dvoje me ne intresuju. Njemu je sad bitno da ima super odnos sa tom devojkom, trebaju te stvari da mu budu bitne. Jasno mi je ko je Miljana i da je nekada nemoguće, ali mi je jasan i jedan momenat. Kada ti je sve dobro i kad ti je kul i kad legneš da spavaš. jednu ruku pokušavam da ga skapiram. Šta mi nije jasno? Mojoj mami, mojoj pokojnoj tetki i mojoj baki nije smela dlaka da fali sa glave, iako je bio takav odnos, a to ovde nije tako - rekao je Čolić.

Marina Popović je naredna komentarisala odnos Miljane i Ivana. Ona je otkrila da je bila u sličnoj situaciji, a tom prilikom se ponudila da im bude medijatorka.

Miljana se našla u nebranom grožđu jer su joj Ivan i Zola objavili rat.

Zadrugari su na anketi glasali za emotivne manipulatore, a glasala je i publika. Na trećem mestu po mišljenju publike našao se Lazar Čolić Zola.

Pa dobro, ima istine u tome. Mogli su i mene da navedu, ali što se Zole tiče, jeste kad je u pitanju odnos sa Miljanom, manipulisao je njenim emocijama zarad profita, statusa...Kad sam ja bila sa Janjušem, Zola je bio sa Miljanom. Zola je zvao druge devojke, kao i Janjuš. Ti Miljanu voliš na neki način, ali to nije ni 20% onoliko koliko ona tebe voli. Dosta puta si kalkulisao, pre bi izabrao veći keš, bolji plasman, nego nju kao čoveka. - rekla je Maja.

Maja je potom nazvala Zolu potrčkom Filipa Cara i Marka Janjuševića Janjuša.

Drugo mesto na anketi su zauzeli Marko Marković i Maja Marinković, sa čim su se zadrugari složili.

Marko Stefanović je zauzeo treće mesto na anketi za osobu koja vešto skirva svoje emocije, a njega je to baš iznenadilo.

Bilal Brajlović se nalazio na drugom mestu ove ankete.

Ljudi su u pravu, ja ne krijem samo prema devojkama emocije, nego prema svima. Mislim da bi mi se nešto desilo kada bih jasno rekao šta osećam - rekao je Bilal.

Prvo mesto je osvojila Maja Marinković:

Istina je. Moram da kažem nešto. Stručnjaci znaju zašto. Jako je teško i komplikovano, da li će biti ili neće, videćemo. O kome se radi, skrivam emocije prema Bilalu? Samo ću reći jednu stvar, ljudi, stvarno ste u pravu, situacija je komplikovana, ne bih dalje pričala o ovoj temi. Sebe bih sama navela da sam mogla. Pročitao me je ko je trebalo da me pročita - rekla je Maja.

Maja Marinković se sredila, pa prešla u krevet Bilala Brajlovića. Njih dvoje su se i večeras svađali, a ona mu je ponovo zamerala što priča sa drugim devojkama. Nije se čulo šta su pričali, ali je Marinkovićeva očigledno zamerala Bilalu iste stvari, jer se moglo videti kako mu preti prstom, ali u jendom momentu mu se totalno prepustila.

Tokom razgovora koji se dešavao u izolaciji, Zola je zaplakao zbog Miljane Kuliuć koja je konstatovala da se on promenio.

