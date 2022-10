Kulićka na početku razgovora za naš portal priznaje da je želala sinoć da se suoči sa Marinkovićem, nesuđenim zetom, kako bi ga jednom za svagda "postavila na mesto".

Mariju je izvelo iz takta to što Ivan opravdava javna istupanja svoje verenice Jelene koja je, između ostalog, za Pink.rs Kulićima zapretila da će im zajedno sa Ivanom oduzeti Željka.

Ivan je sinoć u "Zadruzi" izrazio želju da postepeno uspostavi odnos sa sinom Željkom, međutim Marija poručuje da se kasno setio.

Za kraj, Marija objašnjava da je Ivan neodgovoran otac, kako prema Željku, tako i prema detetu iz prvog braka, sa pop zvezdom Gocom Tržan.

Oduševili su me Miljan Vračević i Zvezdan Slavnić

- Iznenadili su me pozitivno, ali nema potrebe na silu da teraju čoveka nešto da radi. Oni pričaju realno, kako bi trebalo da bude, ali ja nisam za to, s obzirom na to da znam kakav je, odlično ga poznajem. Znam na šta je sve spreman, težak je folirant i patetičar. Videćete, doći će vreme da i on plače, ali to kod mene ne pali.