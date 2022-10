Dok je na putu treće dete: Sin Bojane Barović i Nikole Rokvića postupkom ŠOKIRAO roditelje, evo do koje mere EMOTIVNO PODNOSI trudnoću mame!

Sin Bojane Barović i Nikole Rokvića veliki je emotivac.

Simeon Rokvić, sin Bojane Barović i Nikole Rokvića velika je maza. Mada ima tri godine i uveliko ide u vrtić ponaša se kao beba, što je ponosnim roditeljima donedavno bilo vrlo zanimljivo. Budući da je najmlađi član porodice sve mu je dopušteno, a šale na njegov račun i dogodovštine koje pravi svakodnevnica su skladne porodice.

Otkako je saznao da će postati stariji brat sin Bojane Barović i Nikole Rokvića u velikoj meri je korigovao svoje ponašanje. Ideja da će kraj njega u sobi spavati neko o kome sada on mora da vodi računa, učinila ga zrelijim, a to koliko je oduševljen činjenicom da beba, i to još jedna sestra, uskoro dolazi govori činjenica što svakoga dana kada god mu se ukaže prilika dolazi do mame i ljubi joj stomak.

Ovaj dirljiv porodični detalj manekenka je podelila sa pratiocima i sve nasmejala:

Niko ne voli ovaj stomak kao on - napisala je duhoito Bojana a svi su komentarisali koliko je zapravo divno što je jedan dečak tako brižan i emotivan.

Autor: Pink.rs