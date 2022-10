OPET NIJE IMALA SREĆE?! Isplivala prepiska Anđele Veštice sa dečkom, pogledajte šta je PRIZNAO u porukama! ŠOK! (VIDEO)

Skandal!

U medijima je kao plamen odjeknula vest o tome da je bivša zadrugarka Anđela Arnautović, poznatija kao Anđela Veštica na svom Instagram profilu promenila "prezime" iz Veštica u prezime svog novog ljubavnog partnera, Nenada Sekulića.

Sumnjalo se na to da se Anđela udala za ovog atraktvinog izvesnog momka, sa kojim neretko kači storije na svom Instagram profilu

Ovim povodom, portal Pink.rs došao je u posed prepiske Anđele i nekog momka, u kojoj se jasno može videti da on priznajte da je pripadnik LGBT+ populacije, sa kojom se situacijom Arnautovićeva neretko sreće.

U ovoj konverzaciji se može jasno videti da on to priznaje, i da na njeno pitanje zbog čega je "zavlačio" mesec dana, on odgovara da nije znao da je gej, već da je to naknadno shvatio, na šta mu je ona zapretila:

- E, pa sad ćeš da snosiš posledice, peder**no - napisala je Anđela.

Da li je reč o izvesnom Nenadu ili o nekom drugom momku, ostaje nam da saznamo,

Autor: Pink,rs