NEVIĐENI HAOS U ZADRUZI! Vratila se ''stara'' Maja Marinković! Bilalu priredila pakao, zadrugari ih razdvajali! Miljana i Zola OBNAVLJAJU LJUBAV?!

Svakim danom sve zanimljiviji odnosi zadrugara!

Na velelepnom imanju Zadruge sinoć je održana fantastična žurka. DJ Neba je klupskim hitovima digao atmosferu, a onda je na scenu stupila fantastična Sandra Afrika koja je bukvalno podigla Šimanovce na noge.

Veče za novopečeni par Maju Marinković i Bilala Brajlovića bilo je isuviše zanimljivo, njih dvoje su išli od ljubavi do mržnje, pa opet do ljubavi i tako u krug.

Naime, nakon što su se na početku žurke grlili i ljubili, Bilal je tražio od Marka Stefanovića da prati Maju da li gleda u njegovog druga Marka Markovića. U jednom momentu je Bilal zapazio Maju kako igra ispred Markovića. On je potom molio Maju da to više ne radi jer mu to smeta.

Maja je nakon toga primetila poglede njenog momka upućene drugoj devojci pa je rakinula sa njim. Naime ona je i saznala da je Bilal rekao Anastasiji Stanojević Palčici da je zgodna, što je Maju izbacila iz takta.

Maja je Bulal uhvatila da se smejao i Ani Spasojević pa mu je najavila još veći haos nego ranije.

Maja je povela Bilala , kako bi ga suočila sa Palčicom i sa time što joj je otkrila da ju je Bilal pohvalio da je zgodna. Brajlović se toliko iznervirao što Maja veruje Palčici a ne njemu.

Nakon pomirenja, Brajlović je seo sa Majom Marinković u separe u ćošku diskoteke, te joj je tom prilikom rekao, zbunjeno, da ne razume zbog čega ga je Marko Marković lagao da ga je Maja gledala. Ona mu je tada jasno stavila do znanja da je on ne zanima.

Nakon što je uočila da je gledao Anu Spasojević i Milicu Veselinović, Maja je naredila Bilalu da odu sa žurke u Belu kuću.

Nakon što su izašli iz diskoteke, haos je postao još veći pa je Bilal polio Maju makaronama, ali mu ona nije ostala dužna pa je po njegovom krevetu prosula jogurt.

Bilal kada je video pokrival, poneo ga je ka Majim krevetu a onda je ona skočila na njega, i to je bio početak karambola. Njih dvoje su se las ljubilji, čas svađali.

Nakon što su se strasti malo smirile, Brendon je preneo Maji da je Bilal igrao sa drugim devojkama kada je ona otišla da se kupa, što je on negirao. Tada, je Maja ponovo odgurnula Bilala na drugi krevet i skočila na njega, dok se u sve umešao i Brendon. Dok su se oni valjali pojedini zadrugari su se smejali.

Nakon toga je Maja jurima Bilala po spavaćoj sobi.

Maja Marinković saznala je od Nece Lazića šta se desilo u pušionici, a kako je zatekla Bilala Brajlovića u istoj, odlučila je da ga istera iz kreveta, nakon čega je on otišao u pušionicu gde je bila Ana Spasojević, a Maja kada je to saznala nastao je haos u kojem je Maja Bilala uporedila sa Carem kojag je sve vreme hvalila.

Maja je potom razgovarala sa Jelenom Golubović koja se trudila da joj da savet šta da radi, na šta joj je Marinkovićeva odgovorila da je Bilal bleda kopija Filipa Cara. Njih dvoje su na kraju zaspali u ovojenim krevetima.

Zvezdan Slavnić je suočio Milicu Veselinović i Marka Markovića kako bi definisali njih odnos, ali je nakon toga Milica ostala u suzama jer je Marko stavio tačku na priču sa njom.

Miljana Kulić i Lazar Čolić Zola se nisu razdvajali celu noć. Naime, oni su najpre sedeli u dvorištu i razgovarali, da bi na kraju zajedno otišli na žurku. Miljanu su par puta preplavile emocije pa je i zaplakala zbog prošlosti sa Zolom.

Zanimljve stvari dešavaju se u Beloj kući, a žurka je pokazala nova lica pojedinca. Nema sumnje da će danas u radio emisiji "Amnezija" voditelji Nenad Aleksić Ša i Miljan Vračević pročešljati sve zadugare o sinoćnjoj žurki, zato ostanite uz TV Pink, a sve vesti o najgledanijem rijalitiju čitajte na portalu Pink.rs!

Autor: N.B.