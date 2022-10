Muzička zvezda Svetlana Ceca Ražnatović oduševila je sve okupljene novinare crnom odevnom kombinacijom za današnje snimanje emisije "Zvezde Granda", koju će milioni gledalaca ove jeseni pratiti na Pinku, a pred kamerama otvorila je dušu o aktuelnim temama.

Pre svega, Ceca je progovorila o ovogodišnjim kandidatima i svom mentorstvu.

- Nadam se da će moje kolege koje imaju manje kandidata dobiti druge kandidate i da imaju mnogo posla za rad. Zabavno mi je sa tom decom da radim, pretalentovani su, veseli, vedri, puni energije. To samo može da prija - rekla je Ceca i zaključila da pobeda u "Zvezdama Granda", koje su se vratile na TV Pink, nije najbitnija.

- Ne bavim se time, savetujem svoje kandidate i govorim da to apsolutno nije preduslov za karijeru, i sami to znate. Imamo pobednike koji nisu napravili sad neke "vau" karijere, a imamo i one koji su bili deseti, jedanaesti, četvrti, pa su napravili karijere. Treba da iskoriste nas, kao mentore, naša iskustva i znanje, da se time bave, da što više rade na sebi, jer će im trebati za dalju karijeru i biti veliko olakšanje.

Kako kaže, ona na početku karijere nije imala uslove i mogućnosti kakve sada imaju njeni kandidati.

Ja nisam imala priliku da imam mentora da me ispravlja, radila sam sama na sebi, uz tim ljudi koji je pravio za mene pesme. Radili su na mom vokalu, ja sam bila dete od 14 godina, ali moram da se pohvalim da sam i u to vreme imala zrelu boju glasa, formiran glas. To je dar od Boga.

Zbog mnogobrojnih obaveza, često ne stiže da vidi ni najmilije.

Ne stižem da vidim unuka, ne stižem da vidim članove porodice, tempo mi je baš brz i pretrpan raspored. Sada, kad ćemo imati pauzu, to će malo da popusti. Ovo je moj posao, svi su svesni kakve obaveze imam i kakav sam profesionalac. Kada nešto dogovorite, to morate da ispoštujete - rekla je Ceca i dodala da se njena trudna snaja Bogana, koja čeka drugog sina, odlično oseća.

Prelepa je, odlično je, fenomenalno se oseća! Očekujemo još jednog lepotana kao što je Željko!

Neda Ukraden nedavno je izdala svoju autobiografiju, ali Ceca nema takve planove.

Moja autobiografija bi bila u tomovima, verujte mi - našalila se Ceca, koja je u istom tonu odgovorila i na pitanje da li bi snimala seriju koja bi prikazala kako su izgledali njeni počeci.

Ja sam u cvetu mladosti, rano mi je još!

Autor: P.R., D.T.