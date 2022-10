UDALA SE ZA 28 GODINA STARIJEG BOGATAŠA! Voditeljka je uživala u svili i kadifi, a onda joj se brak pretvorio u PAKAO! Danas je zabranjena na TV!

Vlatka Pokos je osamdesetih i devedesetih bila veoma popularna pevačica, a onda je doživela tužnu sudbinu zbog čega se povukla iz javnosti, spakovala kofere, napustila zemlju i preselila se u Kanadu.

Karijeru je započela kao članica grupe "Srebrna krila" kada je zamenila Lidiju Asanović. Zatim je uplovila u solo karijeru, a svi je pamte po pesmama "Metak" i "Ne tražim ništa".

Međutim, njen buran i kontroverzan privatni život je bacio njenu karijeru u drugi plan, te se o njenoj aferi sa bivšim mužem Josipom Radeljakom Dikanom dosta pisalo. Njena ispovest u medijima da je on želi finansijski uništiti rasplakala je region. Josip je podigao i tužbu protiv nje, a kada je pričala o njihovoj ćerki nije mogla da zaustavi suze.

"Ja sam ovde bila psihički maltretirana i s druge strane, nažalost, cela moja privatna situacija i sve što se događalo poslednjih 11 godina, ja sam se razvela pre 11 godina",rekla je jednom prilikom Vlatka. U svojoj knjizi opisala je kako je u braku postala deo posluge.

- Od obožavane žene koja je dobijala crvene ruže i poruke, postala sam deo posluge koja se sa mora vraćala u automobilu s prtljagom - navela je Vlatka.

U knjizi je otkrila da se sa tadašnjim mužem prvi put vrlo burno posvađala i raskinula nakon večere kod Petra Graše, na kojoj su bili i Ivana Banfić i njen tadašnji suprug. Vlatki je smetalo što je Ivana celo veče Josipu šaputala nešto na uvo, zbog čega je narednog jutra napravila ljubomornu scenu. Na njen ispad, Josip je reagovao nasilno - nekoliko puta ju je udario.

Dugo se žalila kako ne može naći posao, a onda je odjednom prodala stan i odselila u Kanadu. Kada je odlazila iz stana njena je komšinica priznala novinarima RTL-a kako je Vlatka uvek tvrdila da nema novca, a i kada proda stan da joj neće ostati ništa.

Vlatka se vratila u Hrvatsku, aktivna je na društvenim mrežama jer, kako kaže, može napisati nešto autentično. Upravo zbog toga pratitelji joj redovito ostavljaju molbe u komentarima da je žele ponovno videti na televiziji.

- To mi je kompliment, ali i više je nego očito da mene televizijski establišment ne želi. Nikad nisam skrivala da volim i želim raditi voditeljski posao, ali to ne zavisi o meni. Bez lažne skromnosti, znam da taj posao radim izvrsno. On je moj životni poziv - priča Vlatka.

- Izopštili su me, ali ne znam zašto. Na HRT-u ja sam persona non grata, a nikome nisam ništa loše napravila. Ne mislim nikoga moliti za angažman, za to sam preponosna, a u Hrvatskoj je ionako bitnije za koga sam se udala. Moji najveći kritičari reći će da sam ja najbolja voditeljica, i ja to zaista jesam.

Kako kaže, čini joj se da se način poslovanja u Hrvatskoj nije promenio otkad se vratila iz Kanade. Emocije su je vratile u državu, nije sigurno hoće li uspeti ostvariti svoje poslovne planove.

- Hrvatska je zemlja negativne selekcije na svim nivoima, a ljudi se ljute kad ja to kažem. Vlada velika neprofesionalnost, kao žena imam problem da me se gleda kao seksualni objekt, a to mi nije kompliment. Zbog svojih godina očekujem da me se tako ne tretira - rekla je Vlatka i dodaje da svoje vreme neće gubiti ovde.

