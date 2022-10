'DUGUJE JOJ ČAK 186.000 €!' Bebica udario na Zolu, spreman da se POBIJE zbog Miljane!

Nenad Macanović Bebica, aktuelni dečko Miljane Kulić, i dalje očima ne može da vidi njenog bivšeg partnera Lazara Čolića Zolu, kojeg je optužio da ju je iskorišćavao, kako emotivno, tako i finansijski.

Bebica tačno u dinar zna koliko je novca Zola dužan Miljani.

Miljana mi je ispričala da joj Zola duguje 186.000 evra! Novac koji je zarađivala u rijalitijima davala je njemu da vrati kockarske dugove, otplaćivala mu kredite i izdržavala ga - kaže Bebica, koji se osvrnuo na Miljanine i Zoline razgovore tokom njenog boravka u bolnici.

- Dok je Miljana bila u bolnici, Zola ju je zvao u 4.45 ujutru. Razgovor je snimao i postavio na društvene mreže kako bi svi videli da se on brine za Miljanu. Pa ako hoćeš nekog da pitaš kako je, nećeš ga zvati u cik zore dok spava! Takođe, nećeš snimati razgovor i okolo se hvaliti kako se raspituješ za njegovo zdravlje. To je još jedan dokaz da sve radi iz koristi - priča Bebica i dodaje da je u besu pozvao Zolu: - Okrenuo sam ga i rekao mu: "Jesi li normalan da osobu koja leži u bolnici zoveš tako rano?". Rekao mi je da je ona njega pozvala, a ne on nju, što nije bila istina. Onda sam mu poručio: "Lepo ću ti reći da je više ne zoveš i ne maltretiraš, jer ću ti sledeći put na drugačiji način pokazati da to više ne radiš". Bio bih u stanju da se pobijem zbog Miljane! Zbog ljubavi spreman sam na sve. Kratak mi je fitilj kada je neko bezobrazan.

Autor: D.T.