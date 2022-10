SALETA TROPIKA VIŠE NIKO NE PREPOZNAJE! Pevač se okrenuo crkvi nakon razvoda od Jovane Pajić!

Spas našao u veri!

Aleksandar Cvetković, poznatiji kao Sale Tropiko, promenio se iz korena nakon razvoda od supruge Jovane Pajić i potpuno se okrenuo veri.

Kako mediji prenose, komšije Saleta Tropika otkrile su da ga viđaju kako svake nedelje, nekad i više puta nedeljno, odlazi u obližnju crkvu u naselju u kom trenutno živi. Takođe, pričaju da je mirniji i da mnogi ne mogu da ga prepoznaju.

- Svi koji poznaju Saleta znaju da je uvek nasmejan i raspoložen. U poslednje vreme se primirio, okrenuo se veri i crkvi, gde ide nekoliko puta nedeljno. Komšije su primetile da često posećuje crkvu rođenja Svetog Jovana Krstitelja u naselju Braće Jerković. Tamo se obično duže zadrži, a priča i s popom koji je pri toj instituciji. Razgovori s duhovnikom mu pomažu, dosta se promenio u pozitivnom smislu i nekako je mnogo mirniji - kaže sagovornik i nastavlja:

- Sale je posle razgovora sa sveštenim licima našao potreban mir. Priča o nekim svojim problemima, ali on ne želi da javnost za to sazna jer smatra da je to samo njegova intima. Uvek se ljubazno javi svima kad dođe u hram, niko ne bi ni stekao utisak da je poznata ličnost jer se stopi sa svima koji dolaze u crkvu, što bi se reklo, kao sav normalan svet. Neki su pričali da dolazi jer ima drugu vrstu problema, ali njemu je crkva mesto gde nalazi dodatni mir. Nijedan razvod nije lak, pa tu nema ničeg neobičnog.

Pevač se od Pajićeve razveo nakon što su snimili zajedničku pesmu, a spekulacije o njihovoj ljubavi, baku i razvodu traju i danas. Dok se Sale ustručava da priča javno o razvodu, Jovana je rekla da je to bila najbolja odluka koju su tada mogli da donesu.

Autor: M.K.