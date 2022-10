MARIJA ŠERIFOVIĆ IŠLA NA RAZREDNI ISPIT! Pevačica nije dolazila na nastavu, pa ostala NEOCENJENA iz četiri predmeta!

Mariji Šerifović muzika i te kako ide od ruke, o čemu svedoče brojne nagrade i priznanja koje je osvojila širom regiona i sveta, ali zato školu baš i nije volela.

Pevačica je u rodnom Kragujevcu završila osnovnu i srednju školu, što joj je očigledno teško palo. Nerado je išla na nastavu, pa je zbog toga u četvrtoj godini gimnazije jedva završila razred.

Marija nije sa uspehom završila razred, pa je zbog toga nastavno-naučno veće upućuje na polaganje razrednog ispita iz čak četiri predmeta!

- Marija Šerifović, kći Rajka i Verice - muzičara, rođena 14. novembra 1984. godine u Beogradu. Nije sa uspehom završila razred, već se upućuje na polaganje razrednog ispita iz: sociologije, filozofije, francuskog jezika i fizičkog vaspitanja - piše u ovom godišnjaku.

Iz ovoga se može zaključiti da je do slanja Šerifovićke na razredni ispit došlo zbog velikog broja izostanaka sa časova, a prema podacima do kojih smo mi došli, zakon propisuje da se učenik upućuje na razredni ispit ako nije prisustvovao trećini časova od ukupnog fonda za jedan predmet, što je u praksi oko 25 izostanaka iz jednog predmeta. Razredni ispit nije jednostavan za učenika jer se odgovara celo gradivo, tako da možemo samo da pretpostavimo koliko je trebalo truda i vremena da Marija nadoknadi sve ono što je propustila tokom poslednje godine školovanja u gimnaziji. I sama Marija je jednom prilikom istakla da je želela da upiše srednju muzičku školu, ali pošto nije stigla da se spremi za prijemni, upisala je Prvu kragujevačku gimnaziju.

- Izabrala sam čuvenu gimnaziju, samo zato što je bila u zgradi do muzičke škole. Nisam imala preveliku želju da baš tu gimnaziju pohađam, ali sada sam srećna što je sve tako ispalo, jer ni u jednoj drugoj ne bih stekla opšte znanje kao što sam u njoj. Prve dve godine su mi bile super, a posle sam više bila ispred škole nego u njoj, jer je počelo moje interesovanje za muziku. Sam bog mi je poslao učitelja Milanka Stefanovića da mi bude razredni, jer me je pokrivao kad sam popustila u školi. On je bio muzičar u slobodno vreme, svirao je romanse na harmonici, pa je razumeo moju potrebu za muzikom. Drugi profesori nisu bili blagonakloni prema meni kao on. Previše su trenirali strogoću na meni. Pošto nisu bili predivni, razrede sam završavala kao dobar ili vrlodobar đak. Da budem iskrena, ne nosim fantastične uspomene iz srednje pošto profesori nisu imali razumevanja za mene - ispričala je u jednom intervjuu Marija, a sada je jasno i zbog čega je bilo tako.

