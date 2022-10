Potresno!

Sara H. (19), sestra tiktokerke Uki Q brutalno je pretučena od strane supruga Damjana H. (23). Uki je naširoko govorila o ovom slučaju, a sad je iznela nove šokantne detalje, a celo njeno obraćanje putem Instagrama pročitajte u nastavku:

- Za sve koji me danima pitate vezano za Saru i celu situaciju, ona i beba su sada dobro i konačno mogu da pričam o svemu. Neko vreme nisam mogla da govorim o celom slučaju, jer je advokat smatrao da je u tom trenutku tako bilo najbolje. Takođe nisam želela da bilo ko pogrešno shvati moju odluku da ovo ide javno. Jedini razlozi zbog kojih pričam o ovome je strah od nepravde, strah generalno za moju porodicu. Podizanje svesti o nasilju nad ženama i koliko je god moguće ohrabrivanje žrtvi da se na ovakve stvari ne ćuti nikada! Rekla sam da neću stati i da me ništa neće sprečiti isto tako sam obećala da ću sve što saznam javno reći i ići do kraja. Da se javnost nije toliko digla na noge ništa ne bismo uradili njegov otac bi zataškao i ovaj kao i svaki prethodni slucaj koji su imali, a bilo ih je raznih prema tome. Hvala vam i dužna sam vam bar toliko - napisala je Uki i dodala:

- Damjan je bio priveden kao što znate, međutim nakon nekih desetak dana je pušten, nakon što je Sara dala iziavu u Palati pravde, oni više nisu imali na osnovu čega da ga zadrže no comment na to, ali okej jer je bio u pritvoru da ne bi mogao da utiče na njenu izjavu. On je uredno nastavio da radi u tatinoj firmi. Njegova izjava je kako saznajemo glasila da je on nju u samoodbrani samo gurnuo! alo! Tukao je 40 minuta i davio, dok nije izgubila svest, kojom logikom njegov advokat koji je plaćen da ga brani odobri tako nešto, sramotno da se izjavi da je Sara zapravo ta koja je njega tukla i maltretirala… Sara koja ima 20 kilograma sa patikama otprilike, i ako imam video ispred hitne gde dotičnom ne fali diaka sa glave... Sramotno - napisala je tiktokerka i dodala:

- Moju majku su presretala kola, kada je vozila Saru na preglede i kod advokata marka BMW crn zatamliena stakla, nažalost tablice ne znamo jer im da'l od straha ili šoka nije palo na pamet da pokušaju da slikaju ili zapišu. Takođe su oko kuće kružila neka crna kola, gde nam je jedan čovek savetovao da se postave kamere govoreći nam da poznaje ljude koji budu plaćeni za takve stvari sa svrhom da zaplaše nekoga. Takođe smo došli do informacije da Hadžići žele da promene već postavljenog sudiju i da zahtevaju da bude isti sudija, koji im je već ranije sudio pretpostavljamo kog poznaju lično… - poručuje Uki i dodaje:

- Što se tiče nihovih ranijih slučaja i iskustva sa sudom. Došla sam do čoveka i njegovog advokata koji je vodio taj slučaj i branio ga zamolio me je da ostane anoniman, jer ne želi da ima opet problem sa psihopatama. Naime čovek je prebijen u njihovoj firmi od strane ponosnog oca koji je na sudu optužio svog nedužnog radnika rekavši da su slične konstitucije, pa je jadni čovek pobrkao ALO! Radnik je dobio otkaz i kaznu a gospoda se uz malo para i veza izvukla kao što su navikli... Sve do jednom. Koliko je svet mali i koliko se sve na kraju sazna niste ni svesni - napisala je Uki i dodala:

- Inače nakon onog što sam vam objavila da su promenili bravu od stana u kome su ziveli iako su imali zabranu da prilaze stanu dok Sara ne iznese svoje stvari... Moji su otišli u policiju da u njihovoj pratnji uđu i pokupe Sarinu kozmetiku i garderobu, međutim sačekao ih je Damjanov otac koji razgovara sa policajcem citiram: "Dogovorili smo se da može samo Bebine da uzme Sara 15 dana nije imala nista od svojih stvari zalili smo se policiji nekoliko puta samo da nam dozvole da je iselimo rečeno nam je da to mora posebno preko suda nešto za imovinu, što bi potrajalo ko zna koliko a Sari je bila potrebanna garderoba i generalno sve njene stvari za život, njihov advokat nam je poslao njihove uslove a to su da Sara vrati neke zajedničke pare za bebu što su skupljali i medeni mesec valjda i poklone koje su oni dali bebi po rođenju neki dukat koliko znam, uglavno sramotno. Odneseno im je šta su tražili bilo nam je bitno da se Sara ne stresira oko gluposti isto pre iseli sve svoje. Prilikom iseljenja tamo je bila njegova majka, koja je pretila Sari kako će joj uzeti bebu, dok je Sara pakovala prašak za bebinu garderobu, ona joj je dobacila: "Ostavi to, trebaće nam kad dođe beba", govoreći kako je ona podnela zahtev kao baka za starateljstvo. Aloo pored žive i zdrave i normalne majke ko si ti da uzimaš dete i odvajaš ga od majke ko si ti da ideš protiv prirode žena koja čak iz nekog bolesnog razloga ne simpatiše žensku decu o tome ću posebno šta sam iskopala, kojoj uopšte nije stalo do tog deteta, već samo želi da naudi Sari, pa i bebi, takođe je po Sarinom odlasku naglasila da moraju da se dogovore oko čišćenja stana uz reči, citiram: "Ovo mora neko da sredi, nisam ja ovde živela, nije ovo moja krv", pokazujući na lom koji je nastao prilikom incidenta iskorenu krv.

Autor: M. K.