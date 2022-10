UREĐEN DO PERFEKCIJE! Zavirite u luks stan Marije Egelje, lepa voditeljka pokazala prizor kao iz BAJKE! (FOTO)

Spavaća soba prepuna raskošnih dezena!

Voditeljka televizije Pink Marija Egelja Dabić odbrojava sitno do porođaja, a njen suprug i ona sredili su stan na Vračaru do poslednjeg detalja. Lepa voditeljka danas je objavila snimak skupocenih zavesa koje joj krase dom sa pogledom na Hram Sv. Save, a u kom živi sa suprugom Aleksandrom Dabićem s kojim je uredila stan do perfekcije.

Marija je nedavno pokazala kuhinju za koju nisu štedeli, te je sve od punog drveta i skupih materijala. Braon i bež boja dominiraju u Marijinoj i Acinoj kuhinji, a stolice koje je voditeljka odabrala svima oduzimaju dah.

Nedavno se pohvalila i spavaćom sobom, ali i delovima dnevnog boravka, pa je jasno da je sve spremno za dolazak njihove bebe.

Voditeljka će se uskoro poroditi i na svet doneti sina, a do tada uživa u uređenju prostora i sprema sobu za bebu.

Autor: Pink.rs