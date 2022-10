OVE POZNATE LIČNOSTI POBEDILE SU SMRTONOSNE BOLESTI: Važe za prave heroje, a evo kako su govorili o BORBI ZA ŽIVOT!

Nada Obrić, Tina Ivanović, Biljana Obradović, Mira Škorić, Ivana Žigon, Suzana Petričević, Aleksandar Milić Miligram, Anabela Bukva, Aljoša Vučković su pravi borci za život.

Poznate ličnosti su vodile bitku s najopakijim bolestima, koje su uspele da pobede. Svoje iskustvo nesebično su podelile u javnosti kako bi pomogle drugima, ali i apelovale na ljude da redovno odlaze na preglede.

Nada Obrić je imala četiri operacije karcinoma.

- Kad saznate da imate maligni tumor, prvo zanemite. Onda ne verujete, potom ste jako ljuti, pa jako tužni, pa se pitate zašto ja, zašto meni. A onda se osvestite i počnete da se borite, žurite da se organizujete i odradite sve što treba kako biste se operisali. Misli su uzburkane, pomešane, trudite se da ne opterećujete decu - rekla je svojevremeno Nada.

Njena koleginica Mira Škorić imala je rak štitne žlezde.

- Ja sam to dugo krila, zapravo krila sam od svoje porodice da bih ih zaštitila. Ta bolest uvek može da se vrati - kaže ona.

Tina Ivanović pobedila je rak dojke.

- Imala sam tri operacije. Plakala sam kao kiša kad sam saznala za bolest. Sve mi se srušilo. Osećala sam strah, bes i tugu. Nije bilo lako, ali, hvala bogu, sad je sve u redu. Kontrola je najvažnija - poručuje Tina.

I Ivana Žigon je pričala o svojoj borbi s karcinomom dojke.

- Dvanaesti dan posle operacije igrala sam na sceni Narodnog pozorišta. Tri sata sam plesala, glumila, smejala se, a u publici je sedeo i profesor koji me je operisao. I danas sam mu na svemu zahvalna. Zaljubljena sam u život. Tome me je tata naučio - optimistična je Ivana.

I glumica Suzana Petričević oduprla se bolesti:

- Kad sam dobila dijagnozu, bila sam neobično mirna, kao da je bilo logično, tako sam to mirno primila, kao da sam upućena kod stomatologa, a ne na Institut za onkologiju sa naznakom "hitno" - iznela je svoje iskustvo.

Biljana Obradović je prošla kroz pakao kad joj je dijagnostikovan tumor pankreasa.

- Tumor koji je bio veličine 600 grama, 11 centimetara - to je kao jedna fudbalska lopta. Bog me je pogledao da ja to uklonim u pravo vreme, jer da smo sačekali nekoliko meseci, ne bih znala u kom pravcu bi to moglo da se razvije - ispričala je svoje iskustvo.

Aljoša Vučković se razboleo 2018. godine i napravio pauzu u karijeri.

- Ništa ne radim i ne mogu da radim. Bolestan sam i ne osećam se dobro, to je jedan od razloga zašto ne glumim - rekao je Aljoša, koji se 2021. godine vratio na scenu.

Anabeli Atijas je tumor dojke dijagnostikovan kad je imala samo 20 godina i ona je operisana u Švedskoj, dok je Aleksandar Milić Mili vodio borbu dok je studirao.

- Godinu dana sam se lečio i bio na hemoterapiji. Tada je ta terapija bila strašno teška i agresivna, ali sam uspeo da se izborim. Čak sam uspeo da završim i treću godinu na fakultetu. Išao sam sa sve braunilama u rukama na ispite - ispričao je Mili u životnoj ispovesti.

Autor: P.R.