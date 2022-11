OVO JE LEPA ŽENA ALENA ISLAMOVIĆA! 80-ih je važio za najvećeg šmekera, a ona mu je UKRALA SRCE! Zajedno su od 16. godine!

Jedan od pevača "Bijelog dugmeta" Alen Islamović oduvek je važio za šmekera i nema te dame koja ga nije požudno gledala. I pored sve slave i pažnje koju godinama uživa na javnoj sceni, ono što je karakteristično kod Islamovića jeste da već godinama unazad voli samo jednu ženu.

U pitanju je njegova supruga Marjana sa kojom je već 43 godine u braku i sa kojom ima dve ćerke Unu (35) i Laru (28), od kojih je dobio i unuke.

Marjanu sam upoznao kad je ona imala 16 godina, a ja 22. Bio sam niko, samo lokalni pevač u grupi "BAG". Nas dvoje smo sve ove godine zajedno plivali kroz sve bure i trudili se da opstanemo i sačuvamo svoj mir. Bila mi je najveća podrška kroz sve što sam prošao i u svim odlukama koje sam donosio, a one su nekada bile bolne i neizvesne. Brak je kompromis, mirna luka i treba ga znati sačuvati - rekao je Islamović svojevremeno.

- Najveća ljubav mi je moja žena, ako smo zajedno od 16. godine, možete da zamislite kakva je to ljubav. Sad nemamo nesuglasica, ranije smo imali, ali ona je oguglala na to. Kao otac sam odličan i blag, a kao deda tek. To mi je najlepša uloga sad, jedva čekam da vidim unuke, nisam ih video tri dana i već mi nedostaju - rekao je pevač jednom.

- Tokom višemesečnih turneja sa “Dugmetom” potpuno sam propustio odrastanje starije ćerke i u tom periodu moja supruga bila je zadužena za njeno vaspitanje. Danas, kada su obe porasle, počeo sam da kontrolišem njihove živote. Drago mi je kada vidim da su izrasle u sve ono što smo od njih priželjkivali, a to je da budu skromne devojke, koje vole svoju porodicu, imaju verne i iskrene prijatelje. One i sada znaju do koje granice mogu da idu s nama i nikada nas nisu povredile - rekao je ovaj popularni muzičar pre nekoliko godina.

Danas, kako su godine porlazile on je ponosni deda i uvek koristi priliku da to i istakne.

- Una je završila fakultet ekonomije, ugostiteljstva i turizma i ima dvoje dece, sina Dina i ćerku Alinu, kojoj uskoro slavimo prvi rođendan. Moja mlađa ćerka Lara završila je ekonomiju, turizam i upravljanje ljudskim resursima i radi za američku firmu. Ima sina Davida i dobro joj ide u životu. Učim da budem deda i nije nimalo jednostavno. Unuci vole da se voze sa mnom na čamcu, da pecaju i igraju fudbal. U Bihaću imaju svoje dečje igralište koje je prepuno raznih igračaka, ljuljaški, lopti, kamiona... Kada im iznesem igračke u dvorište, onda tek krene lumperaj! Sve to što sam im izneo završi u bazenu i eto dedi posla - ispričao je jednom Islamović.

