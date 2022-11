'UHODI JE, UNAJMILA JE OBEZBEĐENJE' Soraja se krije od bivšeg dečka, čak i dok je u bolnici! Njena drugarica iznela JEZIVE detalje!

Soraja je primorana da ćuti i ne otkriva gde je operisana nakon saobraćajke pošto je navodno mesecima proganja i uhodi bivši dečko!

Kao bomba u medijima je odjeknula vest da je Soraja Vučelić imala saobraćajnu nesreću i da joj se bore za život, a o starletinom zdravstvenom stanju objavljivane su razne informacije. Naime, Soraja je primorana da ćuti i ne otkriva gde je operisana nakon saobraćajke pošto je navodno mesecima proganja i uhodi bivši dečko od kog mora da se krije čak i u zdravstvenim ustanovama.

Taj dečko nije nimalo naivan, a navodno je opsednut Vučelićevom, s kojom je nekoliko meseci bio u ljubavnoj vezi. Kada ga je ostavila, nije mogao to da prihvati, pa ju je stalno pratio, ali i pretio.

- Soraja je bolje, juče je imala još jednu intervenciju pod lokalnom anestezijom. Informacija da je lažirala udes ju je baš potresla pošto je to daleko od istine. Iskreno da vam kažem, ona mora da se krije, prosto je primorana da se krije po bolnicama zbog bivšeg dečka koji je uhodi - kaže Sorajina prijateljica i objašnjava da je taj dečko zaluđen njom, te da Vučelićeva ne može da ga se reši:

- Taj dečko živi u Nemačkoj i kada bi javnost saznala u kojoj privatnoj bolnici Soraja leži, on bi se kroz nekoliko sati tamo pojavio. Zbog toga se sve to drži u tajnosti, zato ona mora da ćuti i ne otkriva gde je. Mesecima je proganja, verujte da ispred klinike u Hrvatskoj čak i obezbeđenje ima samo da je on ne bi pronašao. Dečko ne može da prihvati da je između njih sve gotovo, pa je stalno prati, a u jednom trenutku joj je i pretio.

Inače, Vučelićeva je s tim dečkom nekoliko meseci bila u ljubavnoj vezi, te on tada nije pokazivao psihopatske osobine, da bi nakon završetka veze pokazao pravo lice.

- On je zaista bio normalan dok su Sara i on bili zajedno. Međutim, kada se sve to završilo on je počeo da se interesuje gde je ona, čak i da je, na neki način, kontroliše. Njoj je to baš smetalo, a posle ju je i uplašilo. Soraja je i sada u strahu, baš zbog svega toga, i ne želi da se slika niti pokazuje u kojoj je klinici.

