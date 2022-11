IPAK NE MOGU JEDNO BEZ DRUGOG?! Ana Jovanović i Nikola Ilić usnimljeni tokom intimne večere, a jedan detalj ZAGOLICAO je maštu mnogih! (FOTO)

Dali drugu šansu svojoj ljubavi?

Bivša učesnica 'Zadruge 6' Ana Jovanović i njen bivši dečko Nikola Ilić usnimljeni su u jednom prestoničkom resoranu na intimnoj večeri, prilikom čeka su mnoge zbunili opisom, koji je pratio samu sliku.

Dvadeset pet - pisalo je na slici.

Njih dvoje je usnimila nepoznata osoba, koja se po svemu sudeći našla sa njima za stolom. Na slici se jasno vidi da Ana objašnjava nešto Nikoli, dok je on pomno prati. Njihova vežila je za turbulentnu, a nakon prekida, često su se u javnosti provlačile spekulacije da je došlo do pomirenja. Nakon ove slike, mnogima su stavili do znanja da je na njihovom ljubavnom pšolju sve u najboljem redu.

Autor: S.Z.