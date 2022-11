Sin Sinana Sakića TUŽI sestru Đulkicu zbog laži o SILOVANJU 20 devojaka! Tvrdi da je sve izmislila, kao i da je maćeha lažirala očev testament!

Rašid Sakić, sin pokojnog Sinana Sakića, javio se pismom iz zatvora u Sremskoj Mitrovici i izrazio svoje nezadovoljstvo zbog navodnih izjava svoje sestre Đulkice Sakić i maćehe Sabine Sakić.

Njemu je najviše zasmetala optužba da je silovao 20 devojaka, a koju on pripisuje sestri.

- Posle natpisa u medijima prinuđen sam da se oglasim o neistinama koje je iznela moja sestra po ocu Đulka Sakić. Sebe neću nijednog momenta da predstavim kao cvećku i nekog ko nije grešio u životu. Sve je počelo onog dana kada sam presekao nanogicu i pobegao u inostranstvo. Pošto je moja maćeha Sabina prethodno otišla u istražni zatvor u Šabac sa svojim advokatom i notarom da me moli da joj potpišem lažirani testament koji se sastojao od toga da joj je moj otac dan pred smrt saopštio usmeno bez ikakvog potpisa da joj ostavlja svu pokretnu i nepokretnu imovinu, uz autorska prava i dva računa, pištolj. Molila me je plakala i tvrdila da nema pare za spomenik da podigne - piše Rašid i kaže da je potpisao taj dokument iako su ga advokati savetovali da to ne radi.

- Tada mi je ona ponudila 18.000 evra, od čega mi je ona dala 5.000 evra. Naglašavam da sam sve to potpisao isključivo zbog očevog spomenika. Taj novac mi je poslala, a za onih 13.000 evra se pravila luda. Kada sam presekao nanogicu i pobegao u inostranstvo, tu počinje pravo pljuvanje od strane moje sestre Đulke. Sećam se da sam bio u hotelu kada mi je tadašnja nevenčana supruga pročitala njenu izjavu kako sam na Novom Beogradu naoružan do zuba i da se vozim oko zgrade na Dorćolu. I to nije kraj, rekla je i da sam pretio da ću joj raskomadati decu i da će ih tražiti po šumi. Strašno je kad tako nešto pročitate o sebi, takve laži od nekoga za koga sam bio tu u svakom trenutku - navodi on.

Rašid kaže da svoju sestru Đulkicu voli i da ga boli njen odnos prema njemu.

- Jasno mi je da joj je bio potreban azil u Švajcarskoj, ali ovo je preterivanje. Kada je usledilo ono paljenje kuće u Loznici, automatski su okrivili mene iako sam bio u inostranstvu. Klevetanju nema kraja. Mislio sam doći će i tome kraj kada se budale izlupetaju do ovog momenta, kada sam pročitao izjavu svoje polusestre da sam silovao 20 devojaka, kao i da sam pretio da ću silovati i njenu ćerku. Zgrozio sam se kada sam to pročitao jer svako ko me zna, zna da sam takve siledžije tukao, maltretirao i pljuvao. To što je ona videla dokumentovano moraće da dokaže ko joj je pokazao i šta to čeka, zašto nije u procesu. Ja sam spreman da dokažem da nikad nisam bio osumnjičen, a kamoli osuđen za takvu vrstu krivičnog dela. Preko mnogih stvari sam prelazio, ali preko ovoga neću i tražiću odštetu preko advokata. Ne želim da sutra, kad odraste, moje dete čita takve gnusnosti i laži o meni, a da bude da sam ja na sve to ćutao.

Autor: M.K.