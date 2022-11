Rešila da ponovo ode pod nož!

Anđela Veštica, bivša porno-glumica, otkrila je da ima "desetke", ali pošto tu ne želi da se zaustavi, rekla je da će ići na novu operaciju u inostranstvo. Anđela ne smatra da bi trebalo da prekine sa operacijama.

- Imam desetke, ali još bih povećala grudi! U Americi ima žena koje ugrađuju i po 3.000 kubika, ali naši doktori ne mogu da nabave tolike implante, pa bih morala da se operišem u inostranstvu - započinje priču Veštica i dodaje da zbog velikih grudi ponekad ima zdravstvenih problema.

- Boli me kičma kada dugo stojim ili čistim po kući. Tada obavezno legnem da se odmorim. Dešava mi se da se ukočim, ali tada odem na masažu i prođe me. Koliko god da je teško, zadovoljna sam, jer ne bih volela da budem devojka bez grudi!

Veštica je prvi put uvećala grudi sa 19 godina.

- Tada sam stavila 275 kubika. Ukupno sam imala četiri operacije, a poslednju, kada sam ugradila desetke, radila sam pre šest godina. Nije me mnogo bolelo, muški sam sve podnela - priča rijaliti zvezda, koja je na operacije grudi do sada potrošila 20.000 evra.

- Radila sam i nos, oči, usne, zadnjicu i jagodice. Sve operacije sam ukupno platila 50.000 evra. U zadnjicu sam stavila implante veličine moje šake. Prirodno sam imala dobru zadnjicu, ali sam malo stavila u gornji deo kako bi izgledala istrćenije. Mogla sam to i treninzima da postignem, ali me je mrzelo. Sa usnama sam imala velikih problema. Stavila sam biopolimer kada sam imala 19 godina, a usne su mi izgledale kao viršle. Imala sam nekoliko operacija kako bi mi izvadili taj materijal, ali bezuspešno. I pored razgradnje na koju sam išla, nije moguće u potpunosti izvaditi biopolimer. Osuđena sam na to da do kraja života imam velike usne - završava priču Anđela.

