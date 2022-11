"Zadruga 6" se digla na noge!

Odnos Aleksandre Nikolić i Zvezdana Slavnića već izvesno vreme jedna je od glavnih tema u Beloj kući, a kako su oboje zauzeti, te da ih partneri čekaju napolju, ova priča je još zanimljivija, s obizorom da su i Aleks i Zvezdan istakli da nije moguće da prevare svoje lepše i jače polovine.

Međutim, između Nikolićeve i Slavnića definitivno postoje varnice, što su i sami fanovi "Zadruge" zaključili tokom "Pitanja gledalaca", iako oni i dalje to negiraju.

TAJNE ŠIFRE

Na početku jučerašnje emisije, Aleks i Zvezdan su se domunđavali. Iako su do skoro to radili misleći da ih niko ne primećuje, po svemu sudeći, u svoju priču umešali su Ivana Marinkovića, koji im služi kao "paravan". Naime, Zvezdan je imao mogućnost da sedne sa druge strane, ali je ipak doneo odluku da se ugura između Marinkovića i devojke Dejana Dragojevića, i tako pokrene novu turu "tajnih šifri", sve vreme se smeškajući zajedno sa Nikolićevom. Kasnije se Zvezdan pomerio na drugo mesto, i to preko puta, imajući direktan pogled na Aleks.

FLERTUJUĆI POGLEDI

Kako bi sakrili svoje prave emocije, Aleks i Zvezdan često ne provode vreme sami, već se uvek nekako nađu u istom društvu, zapažaju gledaoci. Tako je bilo i sinoć, kada su ležali na krevetu zajedno sa Jovanom Tomić Matorom. Nikolićeva je tom prilikom ispuštala čudne zvuke, na šta joj je Slavnić dobacio: "Nemoj posle da bude...", aludirajući na to da će ih ponovo spajati. Naravno, kao i uvek kada su njih dvoje u pitanju, usledila su peckanja i doskočice, te je sve ličilo kao na dva zaljubljena školarca, koji ne znaju kako će se pre dodvoriti jedan drugome.

KLUPKO SE ODMOTOVA...

Ipak, kako to uvek bude, ne može se sve doveka sakriti, te su i ostali zadrugari počeli da sumnjaju da među našim zauzetim golupčićima ima nečeg više od pukog prijateljstva, te neretko komentarišu njihov odnos za crnim stolom. Nenad Macanović Bebica se nedavno uselio u Belu kuću, a zatim i jednom prilikom otkrio Aleksandri da napolju povezuju nju i Zvezdana, što je dovelo do toga da se ona na neko vreme distancira od njega, međutim, kako je hemija između njih i više nego očigledna, oni su krenuli opet Jovo nanovo.

