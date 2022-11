'NAPLATIO SAM BEZOBRAZLUK!' Kiki Lesendrić bio BESAN KAO RIS na Anu Nikolić, pa je udario po DŽEPU! Evo šta kaže za vrtoglavih 30.000 EVRA

Naljutila ga!

Zoran Kiki Lesendrić iza sebe ima bogatu karijeru, kako sa grupom "Piloti", tako i u stvaranju pesama za druge kolege.

Jednu od mnogih saradnji je ostvario i sa Anom Nikolić na pesmi "Romale Romali", koja ga je tada mnogo naljutila, pa joj je "debelo" naplatio.

– Bio sam bezobrazan i taj bezobrazluk je naplaćen, a sa druge strane, trebalo je da radim ceo album, pa se vratio Mili, bio sam ljut i odvalio sam cenu koja je bila opravdana – rekao je Kiki, koji je odgvorio i na pitanje da li je naplatio oko 30.000 evra kao što se spekulisalo:

– Bilo je jako skupo raditi produkciju u to vreme, Marina je bila takođe skupa, kao i Ljilja Jorgovanović, pesma je svakako opravdala cenu i njoj je donela novac – istakao je kompozitor, te se osvrnuo na Zdravka Čolića.

– Imam dobru ideju za Čolu, on mi je izuzetno dobar drug. Imam refren, ali nemam strofu. Čekaćemo da dođe inspiracija i nadam se da će to biti to.

Autor: P.R.