OGLASILA SE SORAJA! Starleta nakon navodne BORBE ZA ŽIVOT otkrila sve detalje DRAME kroz koje je prošla, evo šta kaže o DEČKU koji ju je UHODIO!

Puštena na kućno lečenje!

Sara Vučelić, poznatija kao Soraja, oglasila se prvi put posle saobraćajne nesreće koju je doživela pre nekoliko dana u Albaniji i otkrila da se oseća dobro, kao i to da je izašla iz bolnice.

Starleta želi da stane na put spekulacijama koje su se poslednjih dana pojavile o njenom zdravstvenom stanju i ljubavnom životu. U razgovoru za medije, Sara otkriva detalje udesa, ali i dečka od kojeg se navodno skrivala u bolnici nakon saobraćajne nesreće.

- Primorana sam da reagujem. Najpre moram da kažem da muškarac sa kojim me dovodite u vezu nije dečko sa kojim sam ja u bilo kakvom odnosu. Mene niko nije pozvao da me pita bilo šta o tome, već piše ko šta hoće i navodi insinuacije koje nemaju vezu sa mnom. Jedino što je tačno da sam imala udes - rekla je prvo Soraja, pa dodala:

- Na sreću, prošla sam s lakšim povredama i brzo sam puštena na kućno lečenje. Želim ovim putem da zamolim da me niko ne dovodi u vezu sa oženjenim muškarcima i sa ljudima koje i ne poznajem. Moj emotivni partner je totalno druga osoba od one sa kojom me javnost povezuje. Zato moram da reagujem da se laž ne bi širila u pogrešnom smeru - rekla je starleta.

- U svakom slučaju, ukoliko se nastavi da me neko od medija povezuje sa muškarcima koji nisu moji partner, biću prinuđena da reagujem - rekla je Soraja i poručuje da se oseća dobro, ali da joj predstoji oporavak narednih meseci.

Inače, Soraja nije upravljala vozilom niti je njen automobil uništen.

