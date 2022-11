'MNOGO JE ZLA MEĐU NAMA!' Andrija Milošević poslao brutalnu poruku zbog prebijanja devojke u Novom Pazaru! ZGROŽEN! (FOTO)

Oštro!

Glumac Andrija Milošević reagovao je putem društvenih mreža na snimak devojke iz Novog Pazara, koja je bila zapošljena kao dostavljač hrane i pre nekoliko dana brutalno pretučena od strane klijenta. Milošević je objavio sliku napadnute devojke i kratko poručio:

- Mnogo je zla među ljudima. Moramo pomoći jedni drugima - poručio je Andrija.

Podsetimo, pripadnici policijske uprave u Novom Pazaru priveli su dvadesetdvogodišnjeg muškarca zbog osnovane sumnje da je pre četiri dana pretukao radnicu dostave hrane koja odnedavno posluje u Novom Pazaru.

Ona je izjavila da ne zna koji bi mogao da bude razlog zašto je muškarac pretukao.

- Ulica je bila mračna, nisam ga dobro videla. Kada smo se sreli, rekla sam mu da ga zbog mraka nisam videla, on je počeo sa odgovara arogantno, nervozno, nakon toga me je udario pesnicom u predelu glave, od čijeg sam pada pala sa bicikla - kaže Nezrina.

Ona dodaje da oseća najveću bol zato što je jedan takav čovek njen sugrađanin i da je to boli više od bilo koje povrede koju je mogao da joj nanese.

- On je nakon mog pada nastavio da me udara, sve dok nisam rekla ‘stani, ja sam žensko’, nije prestao. Mogao je i oko da mi istera, ne bi me bolelo kao što me boli činjenica da je on deo našeg naroda. Da je možda moj komšija, rođak… to me najviše boli - zaključila je Nezrina.

