LJUBAVNI ŽIVOT MILICE DABOVIĆ! Ovo su svi njeni momci, jedan od njih ima DIJAGNOZU psihičkog bolesnika?!

Isplivali svi detalji!

Milica Dabović u žiži je javnosti od kada je objavila da je otvorila profil na sajtu za odrasle "Only fans", a od tada tvrdi da je muški deo populacije neizmerno podržava i da se uvek bolje snalazila u muškom društvu.

Međutim, kada je ljubav u pitanju, Milica, kako to i sama kaže, nije imala dobra iskustva sa muškarcima.

- Moji muškarci su sve uzeli od mene, ja sam širila noge stalno, volela, davala i sve na sve što postoji, i onu su od mene bukvalno uzeli sve, i poštovanje i ljubav i novac.

Ona je trenutno u ljubavnoj vezi sa ugostiteljom iz Švajcarske, Vanjom Ćorić. Kako su pisali mediji, vezu su započeli nakon što je Milica završila učešće u rijalitiju. Upoznali su se preko zajedničkog prijatelja, a bivšoj košarkašici se Vanja dopao čim ga je videla. Imponuje joj njegova pažnja, ali i ozbiljnost.

Međutim, ovo nije prva popularna dama sa kojom je Ćorić bio u vezi. Deceniju pre Milice Dabović, Vanja je postao poznat javnosti po vezi sa pevačicom Slađom Delibašić. Tada se u medijima pojavila vest da je Slađa započela vezu sa markantnim, mlađim muškarcem, trebalo je da se uda za njega i preseli u Švajcarsku. Međutim, razlog zbog kog su raskinuli izazvao je neviđeni skandal.

Vanja se tada našao u centru pažnje javnosti, kada su njegove, kako saznajemo. Intimne fotografije ugledale svetlost dana. Iako je Slađa bila u šoku i suzama, poručila je da se mnogo vole, da je Vanji sve oprostila i da od udaje ne odustaje, te da je medijma te fotografije poslala neka ljubomorna osoba. Međutim, do venčanja nikada nije došlo.

Pre Vanje, Milica je imala veliku ljubavnu priču sa izvesnim Vukom Rotenom, s kojim je dobila i sina. Njegovo pravo ime je zapravo Ljuba i u Beogradu je poznat po mnogim prevarama, a Milica je samo još jedna od njegovih žrtava.

- Ta tema me najviše boli. Krivim sebe što sam izabrala najgoru moguću osobu da bude otac mog deteta. Ne mogu da verujem da jedan otac može da uradi to svom detetu. Želela sam da moje dete ima oca, dala sam mu i više od deset šansi, a on je svaku prokockao i nije ga interesovalo sopstveno dete. Bolje je da moj Stefan nema oca nego da ima ovakvog - rekla je ona, a jednom prilikom je Milica i otkrila njegov identitet.

- Stefanov otac se zove Ljubomir, iza sebe ima brak u kom je dobio jedno dete, ali ima i dijagnozu psihičkog bolesnika. Bolje je da takav otac ne pita za sina, Stefan i ja smo srećni zajedno i imamo prijatelje koji nam pomažu i koji nas paze i vole - poručila je Milica.

Milica je u intervjuu za jedan magazin ispričala da je Vuka, odnosno Ljubomira upoznala u jednom restoranu, ali da se nije previše sa njim družila jer joj to nije dozvoljavao bivši dečko Šime Simon Šiklić.

Bivša košarkašica bila je i u turbilentnoj vezi sa Simonom Šimetom Šiklićem, s kojim je dugo živeo. On je priznao nasilje prema bivšoj nevenčanoj supruzi u zamenu za uslovnu kaznu zatvora, proterivanje iz Srbije i zabranu prilaska košarkašici. On je priznao da ju je skoro dve godine fizički maltretirao. Na osnovu sklopljenog sporazuma sa Prvim osnovnim tužilaštvom, sud je doneo presudu zbog koje je Šiklić istog dana morao da napusti Srbiju.

- Od početka zajedničkog života, kad god je došlo do verbalnog konflikta, stiskao sam je rukama za vrat, za stomak. Zavrtao sam joj kožu na tim delovima tela i često joj udarao šamare kako bi prestala da govori. Pretio sam joj da ću je ubiti ako me ostavi ili me nešto slaže. Pretio sam joj i da ću zaklati njenu porodicu ako me prevari - priznao je, otkrio je tada izvor Kurira, kako je sve fizički i psihički maltretirao Milicu Dabović.

Naša poznata košarkašica je, kako je sud utvrdio na osnovu priznanja njenog bivšeg vanbračnog partnera, nasilje trpela od jula 2015. do 19. februara 2017., kada ga je konačno prijavila policiji.

- Toga dana smo se svađali. Ošamario sam je jednom i gurnuo, a onda sam je rukama uhvatio za vrat i stiskao je. Gurao sam je prema trosedu, nadole, ali sam je sve vreme držao za vrat. Kada sam je pustio, udario sam joj još jedan šamar i rekao joj: „Je.aću ti mater“ i tada sam izašao iz stana - priznao je Šiklić da je pokušao da zadavi Milicu Dabović.

