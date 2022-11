Ponovo u ulozi ''Biserke Čekić''!

U večerašnjem izdanju emisije ''Amidži šou'' voditelj Ognjen Amidžić ugostio je: Andreanu Čekić, Aleksandru Mladenović, Selmu Bajrami, Dragana Marinkovića Macu i Barbaru Bobak.

Tom prilikom, pevačica Andreana Čekić ponovo je briljirala sa svojim ''naučnim teorijama'', te je uspela da još jednom šokira javnost. ''Da li mislite da je čovek sleteo na mesec ili je to laž?'' - glasilo je pitanje Ognjena Amidžića u okviru rubrike ''Slavica smatra'', na šta je Andreana iznela svoju novu šok teoriju.

- Naravno da ne, ja to tvrdim. Postoji mesec, iako je zemlja ravna. Navodno je sletanje na mesec bilo 69', tada se moja majka rodila, a mi to danas ne možemo. To je fejk! - rekla je Andreana i nadovezala se na teoriju koju zastupa - da je zemlja ravna ploča, čime se ranije detaljno pozabavila na svom Instagram profilu.

- Ne znam da li je ravan i mesec, mislim da je projekcija. Mislim da se od nečega sam projektuje. Kad vidiš neke stvari shvatiš da je logično, nešto sam stavljala, ali nisam imala vremena sedam dana. Da ne završim kao misteriozno preminula, slučajno popila preveliku dozu lekova - poručila je pevačica i sve ostavila bez teksta.

Autor: M.K.