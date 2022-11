ŽIKU ŠARENICU PRVA ŽENA SAČEKALA S LJUBAVNIKOM U STANU! ''Pozvonio sam, a na vratima je bila reza! Dobio sam i pesnicu po NOSU''

Voditelj Žika Nikolić voditelj Šarenice, pričao je zašto se ljudi zasite veza i brakova, pa upuštaju u tajnu vezu

Nije otkrio razloge, ali jeste ispričao šta se njemu desilo.

- Desilo mi se da me žena s ljubavnikom sačeka na vratima, pa razbije! - rekao je on i objasnio da je u pitanju bivša supruga koja je odlučila da ode iz braka, ali ostane u zajedničkom stanu.

- Zakačila je rezu na vratima s ljubavnikom, a kada sam ja pozvonio, rezu nisu skinuli, nego me sačekali s pesnicom po nosu. Tada sam bio ljut, da sam ih sreo na ulici, a da nije bio pešački prelaz, ja bih ih zgazio. Bogu hvala, brzo me je prošao bes - ispričao je voditelj u Magazinu in.

Autor: PINK.RS