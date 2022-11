Otac Zoran im poručio da je MRTAV ZA NJIH, jutjuberka ne prestaje da plače: 'TUŽNA SAM, ŽAO MI JE!'

Jutjuberke Anđela i Nađa Đorđević našle su se u središtu interesovanja javnosti nakon što je njihov otac Zoran Đorđević obavestio pratioce na Jutjubu da su njegove ćerke nestale, da bi se naposletku ispostavilo da su ga napustile, ruku pod ruku sa njegovom suprugom.

Njih dve ni mesec dana nakon cele ove drame nisu želele da iznesu svoju stranu priče, ali je o njihovom stanju sasvim dovoljno rekao poslednji video zapis na njihovom Jutjub kanalu u kom se Anđela rasplakala. Naime, sestre su pokazivale kako su uredile novi stan, ali se u jednom momentu Anđela slomila i rasplakala.

- Ljudi, ne znam što plačem. Plače mi se, a ne znam što plačem. Tako nekad plačem, a ne znam ni zašto. I srećna sam, i tužna u isto vreme. I žao mi je što... Jednostavno ne znam - poručila je kroz jecaje Đorđevićeva, brišući pritom suze.0

Iako je ostala nedorečena, nema sumnje da su jutjuberku savladale emocije zbog nedavnih ispovesti oca Zorana koji je, između ostalog, poručio da je "mrtav za njih", kao i da će "izbaciti njihove stvari na ulicu".

- Kada želite da napustite porodicu i nestanete, kao što ste vi uradile meni, morate da budete spremi da očistite sve za vama. Ne može i jare i pare. Anđelina i Nađina ideja jeste bila da se otvori Jutjub kanal, taj kanal sam ja otvorio, jer su one bile maloletne. Ja sam ugovor potpisao i prvih 30.000 evra u marketing sam uložio ja. Niko od nas nije znao da će one od toga da zarađuju. Kada su ozbiljan novac zaradile, pitao sam ih čime žele da se bave, a one su rekle da hoće da im to bude posao. Tada sam im rekao da moraju time ozbiljno se posvete - ispričao je nedavno Zoran.

- Plaćao sam stan i ja sam garant za nekretninu u Nici, ali ne znam da li su one tamo. Izašao sam sa jednom malom torbicom i uzeo stan u Parizu. Kuću vam ostavljam. Imate rok između 15. decembra i 1. januara da uzmete sve što želite, posle toga biću prinuđen da sve izbacim pre nego što budem predao kuću.

- Sad se obraćam Tini. Znam da ovo nije bila ni tvoja, a ni Anđelina ideja, na ovo vas je navukla Nađa. Prodale ste me kao kilo krompira. Ni sa neprijateljem se ne radi ovo što ste vi meni uradile. Tog dana je trebalo da potpišemo papire, da 25 godina sebi stavim omču oko vrata i isplaćujem ovo. Onog trenutka kada ste rešile da me napustite, morate da znate da imate obaveze. Tina, 2017. godine si u firmi dobila 50.000 evra, a sada si dobila otkaz. Džaba lažno bolovanje koje ste otvorile ti i Anđela. Ti ćeš morati da vratiš 50.000 evra i kredit od 17.000 na zajedničkom računu. To zakon nalaže. Ja sam hteo sve da plaćam, sada nemam tu obavezu. Nemamo zajedničku imovinu, podneo sam zahtev za razvod braka. Da nije bilo mene ništa ne biste uradile u životu. Da vas ja nisam terao da sve ovo radite, ne biste ni radile ništa. Jeste li me napustile? Pa šta će vam onda moj novac? Pokriću sve troškove i za nalog i ovih 50.000 samo da mi daš sporazumni razvod braka, pod dva, Anđela i Nađa želim da mi vrate plac koji sam kupio uz kuću, jer hoću tu bratu da sazidam kuću i treća star: Idite svojim putem, a Anđela i Nađa da zaborave da imaju oca, za vas sa umro, ti Tina znam da nemaš ništa sa ovim - ispričao je Zoran.

Autor: M.K.