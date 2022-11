UCENA! Evo kako je Haris Džinović primorao ćerku Đinu da ostavi Vojaža! Pevač POBESNEO KAO RIS, a ovo su SVI DETALJI raskida!

Haris glavni okidač za ćerkin raskid s pevačem!

Mihajlo Veruović Vojaž i Đina Džinović raskinuli su svoju ljubavnu vezu početkom oktobra, samo malo više od mesec dana nakon što smo ih je naš paparaco prvi put uhvatio zajedno tokom romantične večere u jednom restoranu na Gardošu.

Iako njih dvoje nisu nikada javno priznali da su bili u ljubavi, od početka njihove veze se znalo da se Đinin izbor nije nikako dopao njenom ocu Harisu Džinoviću. Kako vreme prolazi, polako isplivavaju pravi razlozi koji su doveli do toga da ovo dvoje mladih stavi tačku na svoj odnos, a glavni uzročnik je, kao što se moglo i pretpostaviti, upravo Haris.

Kako se saznaje od dobroobaveštenog izvora, otac je bukvalno primorao Đinu da raskine s Mihajlom.

- Ona se tada prvi put baš jako posvađala s Harisom. Nije htela da popusti, a ona i Vojaž su se čak dogovarali i da započnu zajednički život, kako bi se osamostalili i videli kako i na taj način funkcionišu. Haris je na sve načine pokušao da je nagovori da raskine s njim, pa kad je video da ništa ne vredi, zapretio joj je da će joj oduzeti automobil i mesečni džeparac. U jeku svađe joj je poručio da je s njom završio za sva vremena ako ga ne posluša - priča izvor i dodaje:

- Harisa je jako nerviralo i to što se oni viđaju kod njih u kući i što se tamo snimaju za društvene mreže, čiji je on veliki protivnik. Iako se do tada nije mešala u ćerkine izbore partnera, tada je na Harisovu stranu stala i njegova supruga Melina, koja je savetovala ćerku da na tu priču stavi tačku i da se posveti studijama. Đini je sve to teško palo, bila je utučena nekoliko dana, ali je na kraju shvatila da joj ne treba sukob s roditeljima. Pored toga, oboje su trpeli i veliki pritisak javnosti, pa su porazgovarali i rešili da ostanu u dobrim odnosima - završava izvor.

Podsetimo, i sam treper je nedavno priznao da je opet zaljubljen, ali da nije u pitanju pevačeva ćerka.

- Nisam ni s jednom javnom ličnošću, ali zaljubljen - jesam. Nisam još uvek zauzet - priznao je Vojaž.

