Neočekivano!

Prethodno veče ne velelepnom imanju Zadruge, obeležio je ulazak voditelja Milana Miloševića zbog emisije "Pitanja gledalaca". Zadrugarima od samog starta nije bilo dobro jer se plaše osude naroda.

Na samom startu emisije Maja Marinković se javno izvinila Bilalu Brajloviću zbog njenog ponašanja na žurki.

Usledilo je pitanje za Nenada Macanovića Bebicu koji je priznao da se ne kaje zbog gnusnih uvreeda koje je izrekao za LAzara Ćolića Zolu i njegovu majku.

Usledilo je komentairisanja zadrugara. pa je Zorica Marković otkrila da smatra da Bebica nije za Miljanu, dok je Ivan Marinkovića za Bebicu rekao da je medicinska sestra Miljane Kulić.

Maja Marinković je na naredno pitanje odgovorila da će se promeniti, dok je Miljana Kulić ubeđena da Bilal namerno provocira Maju svojim ponašanjem.

Usledila je tema oko novaca kojeg je Miljana dala Zoli za kockanje. On je rekao da je to Miljanina ideja bila, ali da on njoj mne daje nikakvu šansu. On je potom molio Miljanu da se ne meša u sukob nje i Bebice.

MIljana je potom otkrila da smatra da Bebica na žurkama ne pije jer ne voli alkohol, dok ostali zadrugari smatraju da je on folirant i koristoljubljiv.

Mislim da ne voli alkohol i ne konzumira ga. Nenad ne pije pivo, ja ne pijem zbog tromboze, hteli smo od Drveta da tražimo zadatak, da on igra sa nekom devojkom, bilo mi je dosadno. Hteli smo litar vina i da igramo rulet. Drvo se nije javilo, ja sam mu rekla: "Kakav si muškarac, ne piješ da ne bi pokazao pravo lice". On ni kod nas nije pio, volela bih da ga vidim u pijanom stanju i kako se ponaša. Rekao mi je da je pio kad je dobio dve ćerke, da je zaboravio auto, nije se setio gde ga je ostavio, pa se vraćao pešaka. Rekla sam da idemo kod Drveta, jer bi mi bilo zanimljivo. Htela sam da vidim i da li je harizmatičniji. Htela sam da igra kod devojaka, a ja da idem da vidim reakciju svoje mame, ubeđivala bih je da je takav, ona bi poludela. Odlična ideja, ali propala je - rekla je Miljana.

Usledilo je pitanje za Maju, koja je priznala da voli Bilala, ali da će uvek imati crv sumnje prema njemu, jer ju je javno porevario sa Majom Kovačević.

Miljana je u toku emsije otkrila da joj Bebica izjavljuje ljubav na morbidan način , kada je to čuo IVan Marinković je postavio ultimantum, Kulićima.

Usledila je polemika oko odnosa Aleks Nikolić i Marka Markovića, naime Jovana Tomić MAtora je otkila da joj se neko poverio da Aleks gleda Marka, što je ona porekla.

Miljana Kulć je u jednom momentu otkrila da ju je Zola dodirivao dok se ljubio sa Anitom Stanojlović.

Marija Kulić je sve vreme hvalila Bebicu zbog ponašanja, ali zadrugari smatraju da greši se u jednom trenutku i ona sama zapitala.

Usledilo je komentarisanje Maje i Bilala, te je Marija Kulić otkrila da je Aleksandar Sauer Brajloviću neprijatelj. Naime, ona je rekla da je Sauer celu žurku gledao Maju:

Aleksandar Kerić je potom odgovorio na pitanje o Maji Marinković te je otkrio da smatra da Bilal nije autoriritet za Maju, i da nije za nju.

Nakon emisije Aleks je ušla u sukob sa Bebicom jer sve vreme govorio da ju je Dejan ostavio.Ona je sve vreme besnela na Bebicu pa je Zvezdan Slavnić prišao da je uteši.

Bilal je za to vreme besneo zbog odnosa Maje i Kerića i njihovog odnosa te joj je zabranio komunikaciju sa njim. U jednom momentu Kerić i Maja su uhvaćeni kako se gledaju preko ogledala, a da li je Bilal to primetio ostaje nam da sipratimo.

Danas vas na programu Zadruge očekuje dnevna emisija ''Pitanja gledalaca'' sa voditeljkom Ivanom Šopić, zato ostanite uz TV Pnk, a sve vesti o najgledanijem rijalitiju čitajte na portalu Pink.rs !

Autor: N.B.