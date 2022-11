'MOJ DEČKO IMA DVE ŽENE' Nadica Ademov smuvala MILIONERA, a sad je progovorila o INTIMI! Evo šta joj on najčešće govori!

Ljubav cveta!

Pevačica Nadica Ademov osvrnula se na svoje početke i otkrila koliko se promenila od tada do sada.

- Promenilo se jer se sada mnogo bolje osećam, drago mi je da me narod voli, da narod voli moju muziku i što im se dopada kako ja to radim a i dokaz svega toga je što sam izbacila svoj prvi album koji je fantastično prošao- pohvalila se Nadica.

Više ne krije da je u srećnoj vezi, nedavno je izjavila kako njen dečko ima dve žene, što je naravno mnoge zbunilo, te se postavlilo pitanje o čemu se tu radi. Inače, kako su mediji prenosili, njen dečko je milioner, i ima ozbiljan biznis u Nemačkoj.

- To je živa istina, ja privatno nikada nemam šminku, a kada izađem na scenu ja sam druga žena. On meni stalno govori, ti kada se probudiš ti si jedna žena, a kada se našminkaš totalno druga, i nemam potrebe da tražim drugu jer u tebi imam dve žene. On je srećan čovek- rekla je zaljubljena pevačica.

Kako se do sad mnogu puta opekla kada je u javnosti prestavljala svog partnera, mnogi su vremenom počeli da broje muškarce sa kojima je sve bila, što je uopšte ne tangira.

– Samo neka broje, neka su oni živi i zdravi. Ja sam srećna i zaljubljena žena i meni je to najbitnije. Nikada u životu ne znaš da li je to to, ali kada je neko srećan tada treba najviše da ćuti. Što se mene tiče ja sam krila to tri godine, eto došao je taj perid da se sazna za to i ja se nadam da će moja sreća da potraje večno, jer kad god da se saznalo nešto o mom privatnom životu to je znalo da pukne jako brzo – rekla je Nadica.

Autor: M.K.