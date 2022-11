ZORANNAH BILA VERENA ZA FUDBALERA SA 20 GODINA! Isplivali mračni detalji blogerkine prošlosti! Evo zbog čega je morala da RASKINE s njim!

Sve se dešavalo pre 13 godina!

Modna blogerka Zorana Jovanović Zorannah otkrila je svojim pratiocima detalj iz privatnog života koji su znali samo njeni najbliži. Naime, ona je ispričala da je bila verena čitavih pet dana! Sve se dešavalo pre 13 godina, kada je ona imala 20 godina i bila u vezi sa fudbalerom čije ime nije želela da otkrije.

Ona je, posle jednog noćnog izlaska, upoznala izvesnog dečka, a kako je htela da mu sakrije ime, za potrebe priče ga je imenovala Nikola. Sutradan su se iznenada videli u jednom kafiću, razmenili su brojeve telefona i tu je krenula njihova priča.Veoma brzo on je pozvao Zoranu da ode kod njega u zemlju gde je on igrao fudbal, a umesto da ostane pet dana, njen boravak se produžio na mesec dana. Po povratku kući krenula je ljubomora sa njegove strane.

- Ja jesam ljubomorna, volim da zatežem, ali ne volim kada se meni to radi. Volim ljubomorne muškarce da mi malo pohisteriše, ali ne kada mi to postane opterećenje, da budem u panici, strahu - priča Zorana i nastavlja:

- Ja sam iscenirala svađu, htela sam da ga ostavim, nemam živaca za to, super je on dečko, ali ja ne mogu. Posle svađe je prošlo tri dana, meni zvoni neko na interfon, on na mojim vratima niotkuda. Smota on mene, pomirimo se, vratim se sa njim nazad, budemo tamo par nedelja, vratim se kući, ali opet ista priča.

Zorana dalje otkriva da su se oni ponovo svađali, a onda joj je on poslao poruku da joj je kupio kartu da ode kod njega. Ona je odlučila da to uradi, ali je nesrećan slučaj bio što je putovala do tamo sa fudbalerima koji su njeni dobri drugovi.

Kada ju je dečko ugledao sa njima u društvu, kako joj vuku kofere, njen dečko je prebledeo!

- Otima kofer, torbu, mene kreće da ljubi, ostavimo mi njih, sednemo u auto, vozimo se 45 minuta do grada, ja završavam razgovor sa mamom, on kaže: "Ja nisam hteo ovako ovo da uradim, ali ti stvarno nisi normalna" i izvadi prsten - priča Zorana u videu na svom Jutjub kanalu, koja nije znala šta će da radi!

- Ne mogu da kažem ne, idemo kod njega u stan, a meni se ne udaje! Stavim ja prsten i onda vikend, mi izađemo u grad, on se napije. Kada popije, on ima problematično ponašanje i to se meni uopšte ne dopada. Pritom je tu bila neka riba sa kojom ne znam šta je imao, koja je mene polila pićem!

Zorana je dalje ispričala kako je bila besna na tada verenika, da je pri povratku kući spakovala kofere dok je on spavao, sakrila prsten u zamrzivač, ustala u cik zore, uzela ključeve od njegovog automobila i otišla na aerodrom. Kako je navela, ona je ključ od auta ostavila na aerodromu, uspela da promeni kartu i vratila se u Beograd. Očekivano, verenik ju je zvao nebrojeno puta, a tek posle nekog vremena mu se javila, te rekla kakve stvari joj ne odgovaraju, pa i završila priču sa njim.

Kako je dalje objasnila, oni se nisu videli nekoliko godina, da bi se potom ponovo sreli na aerodromu, krenuli da se dopisuju i on je ponovo izrazio želju da budu zajedno. Međutim, Zorana to nije želela, a priču je završila tako što je otkrila da ga je blokirala na telefonu!

Autor: M. K.