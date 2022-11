Ivan Marinković od svog prvog susreta sa Željkom, sve češće popodnevno vreme provodi zapravo sa svojim sinom.

Tako je bilo i ovog puta. Naime, nakon što su zadrugari glasali za najperfidniju osobu u Beloj kući, Ivan je krenuo ka apartmanu kada je ugledao Željka.

Željko je imao plastičnu pušku u ruci, te se pravio da puca u Ivana, dok je Marinković glumio da je upucan, što je Željku bilo jako intresantno.

Nakon toga stali su ispred apartmana, te su tom prilikom ponovo počeli da se igraju. Ivan je počeo da trči oko stuba, a Željko ga je sve vreme jurio.

Nakon nekoliko trenutaka, Ivan i Željko su počeli da se trkaju do izolacije. Otac i sin su, evidentno, proveli prelepo vreme zajedno, a zanimljivo je da Ivan ni danas nije uručio sinu paketić, koji su mu Kulićke već najavile. Podsetimo, to je bila jedna od glavnih stvari koje je Marija sinoć zamerila Ivanu, dok je on, s druge strane, ispričao da ne želi presiju, te da neće precizirati kada će šta uraditi i dati sinu, već da će odnos sa njim graditi potpuno prirodno i spontano, bez bilo kakve agende.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: N.Ž.