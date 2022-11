ISPOVEST MAJE BEROVIĆ! Pevačica otkrila da muž voli kad je GOLIŠAVA, progovorila priča o teškom detinjstvu izazvaće brojne reakcije

Folk pevačica Maja Berović je u ispovesti ispričala da sa suprugom Alenom nikada nije imala trzavica, što je danas retkost u modernim brakovima, a onda je otkrila i kako joj to u današnje vreme polazi za rukom.

Naime, pored toga što su srodne duše, folkerka priznaje da je, pored ogromne ljubavi koju imaju jedno za drugo, veoma važno uzajamno poštovanje. Kako kaže, ume da sluša, ali voli i da se njena reč čuje.

Niko ne bi verovao kad bih rekla da mi brak nikad nije bio u krizi. Možda će tek biti, ne znam šta me čeka u životu, ali dosad stvarno nije bilo kriza niti sam ikad pomišljala da tu nešto nije u redu. Duše su nam se srele u startu i nije bilo trzavica, i dalje se nadam najboljem - tvrdi Maja, a zatim otkiva tajnu srećnog braka:

- Zadnja je uvek moja, ćutim kad drugi pričaju, ali zadnja je moja!

Iako uživa u skladnom braku, pevačica priznaje da postoje situacije u kojima se baš i ne slaže uvek sa suprugom.

Retko se posvađamo, jedino kada sinu nešto dopustim što on ne dopušta. Alen Lavu sve popušta, a ja sam srećna što je on tu od samog početka da mi pomogne. Uigran smo tim kad je naš sin u pitanju.

Folkerka ne krije da često putem društvenih mreža doživi neku neprijatnost, ali da je s godinama ipak oguglala na takve stvari.

- Svašta mi šalju muškarci, pokažem i Alenu, dođe mi da podelim i u stori, da kažem dosta više, prestani, videće te deca, žena, tetka, mama... Ne znam da li su oženjeni, šta su, ko su, ali stvarno svega ima, od slika do reči. Bilo je degutantnih, ali nemojte me to pitati!

Maja naglašava da njenom mužu ne smeta što je poželjna i drugim muškarcima, te da on čak voli kada je golišava, što njen posao i zahteva.

Njemu je super, on je muško, voli to da gleda i mislim da je jedan od retkih muškaraca koji voli da mu je žena razgolićena. Ja sam više za to da se ponekad malo i pokrijem - zaključila je pevačica.

Bilo je mnogo teških momenata koje vežem za moj rodni grad, ali najteži je sigurno taj kad smo napuštali Sarajevo. Celoj mojoj porodici je to teško palo, sa sobom sam ponela bebu ćelu, koju sam htela da sačuvam za sina Lava, ali je mama dala rođakama, a ja sam plakala što je beba završila u nekim drugim rukama. Ja sam osoba koja želi da pamti samo lepe stvari, ne treba živeti u prošlosti - istakla je Maja o detinjstvu.

- Sin Lav je na mene povukao plačljivost, i ja sam bila plačljiva, plakala sam za svaku sitnicu, to je bio moj odbrambeni mehanizam. On je isti po tom pitanju i ima moje oči - priča pevačica i priznaje da je zbog porodice zapostavila društvo:

- Otkad sam se porodila nemam vremena za druženje s prijateljima, sve vreme sam s Lavom, ali se dopisujemo, kuckamo, čak i kad se sretnemo, teme su uglavnom o deci, svaka iznosi svoja iskustva. Kad sam s ljudima koje volim i koji su mi dragi, ne volim da ogovaram one treće, prosto nisam taj tip.

Pevačica kaže da ne leči komplekse na sinu i da se od njegovog rođenja trudi da mu usadi prave vrednosti:

- Svom detetu želim najbolje, u smislu da sam stalno uz njega, da ima moju ljubav, a što se tiče materijalnog, nisam mu kupila nijednu skupu stvar. Sve što ima dobio je od drugih. Nisam u fazonu da bebi od nekoliko meseci kupujem skupo i markirano. Neću svoje frustracije da lečim na detetu, što ja nisam, ti ćeš i tako. Ali ako bude želeo da studira, naravno da ću mu to omogućiti i podržati ga.

Maja tvrdi da više voli kad ona u kafani ostavi bakšiš nego da nju kite parama:

- Nikad mi se nije desilo da mi neko ugura bakšiš i stavi pare, a da ja to znam, ali i te kako sam otvorene ruke da ja zakitim kad su Šabanove pesme, svaku njegovu pesmu. Volim narodnjake i za njih ne žalim da dam!

Maja je progovorila i o bivšim saradnicima s kojima se baš i nije rastala u prijateljskim odnosima, te priznala da joj se nisu javili otkako je postala majka.

Nisam zamerila Džali i Bubi što mi nisu čestitali na rođenju sina, nisam, iskreno, ni razmišljala što nisu. Verovatno su imali nekih obaveza. Što se naše saradnje tiče, nikad se ne zna, možda opet nešto budemo radili zajedno - bila je iskrena Berovićka.

