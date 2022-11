Otvorila dušu!

Pevačica Vanja Mijatović bila je gost emisije ''Premijera - Vikend specijal'', a tom prilikom govorila je o svom crkvenom venčanju u Dubaiju, o kojem su brujali svi mediji. Crkveno venčanje dogodilo se u grčkoj pravoslavnoj crkvi u Dubaiju, a pevačica je za ovu priliku odabrala raskošnu, belu haljinu.

Kako je pevačica sad otkrila, do venčanja u Emiratima došlo je potpuno spontano, a ona i njen suprug Aleksandar prvi su srpski par koji se u Dubaiju pred Bogom zavetovao na večnu ljubav.

- To je došlo spontano. Nismo planirali to. U Dubaiju je bilo crkveno venčanje. Mnogima to nije bilo jasno. Nas su pozvali spontano prijatelji da dođemo malo i došli smo na ideju da se tamo venčamo. Naša je čast jer mi smo prvi par koji se venčao u Dubaiju. Ušli smo u istoriju. Zaista je posebno bilo. Prelepo je bilo. Pozdravljam Prokopija koji nas je venčao. Nama je bilo crkveno venčanje bitno, za građansko ćemo videti, to nam nije bitno - poručila je Vanja u ''Premijera - Vikend Specijalu''.

Autor: M.K.