Emotivni intervju Takija Marinkovića za portal Pink.rs, posle koga više ništa neće biti isto.

Maja Marinković, aktuelna učesnica najgledanijeg rijalitija na Balkanu, poznata kao neko ko 'napravi haos za dva minuta', ne prestaje da intrigira javnost svojim učešćem ali i turbulentnim ljubavnim odnosima.

Veza sa Bilalom Brajlovićem, čini se, pomera granice kada je u pitanju njen boravak u Beloj kući, ali i njenih dosadašnjih emotivnih veza koje smo imali prilike da gledamo u prethodnim sezonama.

Ljubavni par, nedavno se odlučio i na korak više, te su priznali da uveliko 'rade na bebi', a Marinkovićeva je tokom jednog od poslednjih intimnih odnosa, jasno stavila do znanja da 'idu do kraja'. Takođe, uradili su ono što niko do sada nije, prepustili su se strastima u sred studija za radio emisiju, a tom priliku i sklonili fotografiju njenih bivših momaka Marka Janjuševića i Filipa Cara.

O pomenutim događajima, ali svemu što zanima javnost, Radomir Taki Marinković, progovorio je za Pink.rs i bez dlake na jeziku odgovorio na sva pitanja na koje do sada nije.

Na samom početku, Marinković je otkrio kako se trenutno oseća, nakon zdravstvenih problema koje je nedavno imao.

Ide na bolje, bolji su rezultati. Stres i problemi su ostavili traga, imam određene stvari kojiih moram da se pridržavam, čekaju me neka ispitivanja i opterećenja, ali verujem da će biti sve u redu - rekao je Taki.

Taki se osvrnuo na intimne odnose svoje ćerke o kojima bruji javnost već danima, ali i vrelom 'dešavanju' iz studija za radio emisije.

Maja, Maja... Mora Maja svuda da bude prva... Ne bih mnogo komentarisao te njene odnose, ipak ja to ne gledam i uvek promenim kanal. To su dvoje mladih i zdravih ljudi koji su u zatvorenom prostoru, neminovno je da će doći do takvih scena, ali ja kao roditelj ne bih mnogo o tome, ja sam ipak tata - govorio je Marinković.

O potencijalnoj ulozi dede, Taki je bez dlake na jeziku govorio, a takođe i otkrio da li bi podržao Bilala kao zeta i oca svog unučeta.

Naravno da bih prihvatio dete od svoje ćerke! Meni je možda i vreme da postanem deda, a i Maja ima 26 -ta godina, neke njene drugarice imaju i po dvoje ili troje dece uveliko. Desetoro da ima, ja bih prihvatio, neka bude puno dvorište dece. Da li je u pitanju 'Janko ili Marko', Bilal ili neko četvrti, to mi nije važno, meni je samo bitno da ona bude srećna. Ona je moja ćerka i to je njeno dete, samo je to važno! Ne bih je nikada osudio, beba je dar od Boga. Maja šta god da uradi, ja stanem iza nje i tako će uvek biti. Ostavila mi je svoju kucu, ja je čuvam i obožavam, a kamoli dete. Beba bi bila obezbeđena, imam kuće, stanove, imala bi puno ljubavi, ali naravno da bi želeo da dete ima oba roditelja, ali Bože moj... - govorio je Marinković.

Majin otac, priznao je i da li je iz njegove perspektive, emocija njegove ćerke sa Brajlovićem iskrena i da li sumnja u 'pravu ljubav' o kojoj bruje domaći mediji.

Znajući Maju... Ne znam, nije ona to dete koje sam pre pet godina poslao u Zadrugu. Dosta se promenila, tamo je teška borba i sa ljudima i situacijama, sada je već neka druga osoba. Često plane, napravi glupost, ali i dalje ima na mene taj 'muški mozak', ipak je odrasla sa mnom... Sve što uradi, ne radi namerno već neko nešto izazove u njoj. Ušla je sa 20 godina sada ima skoro 26, dosta se toga promenilo... - izjavio je Taki.

Na kraju razgovora, prokomentarisao sopstvenu izjavu da je Maja mnoge momke učinila poznatima i otkrio da li sumnja u njegove namere.

Videli smo da se često Majini bivši prolaze kroz novine, mnogi bi bili nebitni da nema nje. Mislim da je on nju dobro prostudirao dok je bio napolju, ko još ne zna za Maju Marinković? Ali, to je zatvoren prostor, smatram da su se vremenom iskreno vezali, zaljubili ili zavoleli, ali dug je period ispred nas, vreme će sve pokazati. Ukoliko ona odluči, da je Bilal 'taj', ja ću svoje dete podržati. Ne mešam se u njene izbore, važno mi je samo da je srećna - zaključio je Taki za Pink.rs.

Autor: Jovana Matić Đokić