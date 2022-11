Nakon što je otkrila da će objaviti spisak svih voditeljki koje se bave najstarijim zanatom, Jovana Jeremić DOBIJA STRAŠNE PRETNJE!

Mnoge su se pronašle.

Jovana Jeremić najavila je skandalozno razotkrivanje svojih koleginica, kao i to da će objaviti spisak svih onih koje su preko kreveta došle na svoje pozicije. Kako je istakla, do odluke je došla isključivo kako bi odbranila svoju profesiju, ali i vlastitu čast i poštenje. Njena odlučnost, kao i obećanje dato na televiziji uznemirili su mnoge njene koleginice koje su putem zajedničkih prijatelja i saradnika pokušale da dođu do informacija ko se nalazi na Jovaninom spisku.

Iako su mnogi navikli da Jovana bez problema ulazi u javne sukobe, govori o tabu temama, raskrinkava moćnike, kriminalce, te da ne razmišlja o posledicama koje eventualno zbog toga i sama može snositi, niko nije očekivao da će se na njenoj listi za odstrel naći i njene koleginice - ispričao je izvor blizak voditeljki.

Inače, Jovana je u emisiji uživo obećala da će objaviti spisak svih voditeljki koje se zapravo bave prostitucijom, a izgleda da se dosta njih pronašlo.

Tri Jovanine koleginice sa drugih televizija u strahu od razotkrivanja krenule su da okreću telefone ne bi li saznale šta Jovana smera. Zovu njene saradnike, bliske prijatelje, frizere, šminkere kako bi pokušale da je zaustave u nameri da se tom temom bavi - priča izvor, i dodaje:

Tih nekoliko žena koje su nekada blisko sarađivale sa Jovanom, a onda joj okrenule leđa, definitivno su u najvećem strahu. Jedna od njih je čak pokušala da stopira Jovanin prelazak na Pink televiziju, pa smatra da Jeremićeva na ovaj način želi da joj se osveti. Sve te lažne voditeljke koje za novac pružaju seksualne usluge moćnicima sada preko njih pokušavaju da zastraše, uplaše onu koja se ne obazire i ne plaši nikog sem boga - rekao je Jovanin blizak prijatelj, i dodao su je pretnje koje su do nje došle dodatno osnažile u nameri da istraje i raskrinka ih. Pitanje je dana kada će Jovana poimence prozvati sve, kao i ove što su se same pronašle, a nakon toga ništa više neće biti isto.

