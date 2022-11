NAKON MESEC DANA EMITOVANJA "PRVI BEND SRBIJE" DOBIJA BENDOVE KOJE SMO ŽELJNO OČEKIVALI!

Nova nedelja sa sobom donosi nove oformljene bendove.

Prošlo je mesec dana kada je Insta TV startovala sa radom, i kada "Prvi bend Srbije" dao svoje prve taktove koji su označili početak muzičkog talent šoua, koji je za šokantno kratko vreme osvojio gledaoce širom regiona.

Svake nedelje talentovani muzičari "Prvog benda Srbije" formiraju nove bendove, ne bi li pokazali svoje umeće, kreativnost, ali i prilagodljivost - te ni ove nedelje nije bilo drugačije.

Bend ADVENTURE TIME za vođu ima Katarinu Nešić, a društvo u bendu praviće joj Luka Radulović, Vuk Manojlović, Petar Jović, Marko Milošević i Milena Aleksić. Oni će obrađivati pesme "Kese etikete" - Bojane Vuntrušević i "Bolje da nosim kratku kosu" - Pekinške patke.

Vođa SEXSETT benda jeste Nevena Mirčić, a uz nju su i Nemanja Malušić, Saša Đokić, Đorđe Žunić, Valentina Savović i Sofija Gajdobranski. Uz njihovu muziku plesaće Dorotea, a oni će obrađivati Kristinu Kovač - "Kolena" i Suncokret - "Dolazi zima".

JUST IN BIBER za vođu ima Marka Aleksića, a ostali članovi bendova su Petar Tegeltija, Đorđe Jovanović, Dušan Crnobrnja, Jelena Aleksić, Božidar Milošević, a Lijen će biti njihova plesačica. Pesme koje su izabrali da obrađuju su "Koketa" - Srđana Jula i Nightwish - "Nemo".

Bend THINDERBIRDS obrađivaće Crvenu Jabuku - "Volio bih da si tu" i The Doors - "Love me two times", a njihov vođa je Radoslav Subić. Ostali članovi su Aleksandar Stanković, Simo Tegeltija, Aleksandar Beljić, Aleksandar Petaković, a njihova plesačica je Alesija.

POD RUČNOM bend izvešće pesme Tap 011 - "Bunda" i Right Said Fred - "I'm Too Sexy", dok će im vođa biti Lena Teodosijević, a sa njom u bendu sviraće Biljana Slijepčević, Ilija Tegetlija, Nikola Miljković, Mina Nikolić i Željko Kocić - a uz njihovu muziku igraće Mercedes.

I poslednji bend koji će se ove nedelje predstaviti publici jeste bend I ŠOT THE ŠERIF K, čiji je vođa Boris Oštir, a sa njim u bendu su Miloš Knežević, Aca Metini, Nemanja Stojišić, Stefan Radić, Pavle Milevski - Pablo. Uz njihovu muziku plesaće Lisne, a kaveri koje će obrađivati su Europe - "Final Countdown" i Jovica Dobrica - "Charlie Sheen".

Počela je nova nedelja u InstaGradu. Takmičari su više nego ikada raspoloženi da pokažu šta znaju, a mi ćemo pratiti njihov progres i šta su nam to novo pripremili. Kao i to - zašto baš oni zaslužuju da budu deo "Prvog benda Srbije".

Autor: S.P.