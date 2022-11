FATALNA ANA RAJKOVIĆ! Volela je GOLMANA ZVEZDE, a verila se Veljkom Ražnatovićem, pa se udala za GOLMANA REPREZENTACIJE! (FOTO)

Lepše polovine naših fudbalera takođe su, pored brojnih navijača, spakovale kofere i otputovale u Katar, ne bi li bodrile svoje momke i muževe ali na iztnenađenje svih to nije bio slučaj sa Anom Rajković.

Ako je sudeći po objavama sa društvene mreže Instagram, Ana je ostala u Beogradu, a pre neku noć proslavljala je rodjendan svoje bliske prijateljice do sitnih noćnih časova.

Jedan od najboljih golmana Predrag Peđa Rajković već godinama brani u inostranstvu, a svojim talentom i trudom je obezbedio i mesto u reprezentaciji, što je jako značajno za svakog sportistu. Pored toga što niže uspehe na terenu, cvetaju mu ruže i na ljubavnom planu. Uživa u idiličnom braku sa bivšom manekenom Anom Rajković, koja mu predstavlja najveću podršku.

Ko je Ana Rajković?

Ime Ana Rajković bilo je poznato javnosti i pre nego što se udala za fudbalera, doduše pod devojačkim prezimenom Cakić. Pre nego što je u Peđi pronašla ljubav svog života, manekenka je bila verena za Veljka Ražnatovića, što nije prošlo nezapaženo u medijima. Međutim, Veljko nije jedina poznata ličnost koja je osvojila srce fatalne Ane. Ana je pre Veljka bila u dugogodišnjoj romansi sa Srđanom Mijailovićem, fudbalerom Crvene Zvezde. Ana i Veljko su bili u vezi pre nego što je na scenu stupila Bogdana, a manekenka našla sreću sa fudbalerom, a svojevremeno je otkrila da se ne stidi nijednog izbora iz prošlosti, ali i da je ostala u dobrim odnosima s bivšim partnerima.

Kako je počela Anina i Predragova priča?

- Naša veza je zaista počela slučajno. Dopisivali smo se, a upoznali tek dve godine nakon prvih razmenjenih poruka. Pila sam kafu sa drugaricom i ona je izrazila želju da idemo na utakmicu, pa sam pozvala druga koji nam je doneo karte. Posle te utakmice rekla mi je da joj je Peđa simpatičan i zamolila me da ga pozovem da izađe sa nama. Sve je išlo po planu osim toga što sam se na kraju ja udala za njega. Iskreno, lagala bih ako bih rekla da sam odmah znala da je to to i da je on taj! Baš naprotiv, on je meni svakim danom dokazivao kakav je zapravo i naša ljubav je krenula od nule i rasla svakoga dana i to ne prestaje do danas - rekla je svojevremeno Ana.

Velika podrška suprugu

Njihov brak je pravi primer da ne postoji za džabe izreka," iza svakog uspešnog muškarca, stoji uspešna žena" . Bez obzira što nije otputovala u Katar da svom dragom pruži podršku i sa tribina, Rajkovićeva je dala sve od sebe da uputu reči podrške suprugu preko društvenih mreža

Svakodnevno se oglašavala preko društvenih mreža, a jedna u nizu njenih zapaženijh objava je zasigurno, pred utakmicu Srbije protiv Brazila. Ana je tada uputila snažnu poruku.

"Jer mi smo dosli dovde da ostvarimo snove da zapalimo more sve vas dignemo na noge”

Poznato je da je Ana bodrila Peđu na skoro svim utakmicama, ali nažalost sudeći po objavama sa mreža, Ana je ovog puta, na iznenađenje svih ostala u Beogradu, a pre neku noć je do sitnih noćnih časova proslavljala rođendan svoje bliske prijateljice.

Kakva majka takva i ćerka, svima je jasno na koga je Ana nasledila lepotu!

Ana često svoje pratioce počasti nekom provokativnom fotkom. Mlada mama se ne libi da pokazuje svoju zavidnu figuru putem mreža. Često se fotografiše u iaizazovnim izdanjima. Verovatno je i zato pokupila epitet, jedne od najlepših žena fudbalera. Međutim, kada gledamo slike nje i majke, često se zapitamo ko je ko. Anina majka Nela, je njega najveća podrška, a na izgledu bi joj poavidele i mnogo mlađe. Majka i ćerka često ponosno poziraju, a svako ko je video njihive zajedničke fotografije, jasno mu je od od koga je Ana nasledila lepotu i nepogrešiv ukus za modu.

Ana i Peđa su prošli jako težak period

Sprska manekenka Ana Rajković otkrila je jednom prilikom da je zbog pljačke koju su njen suprug, fudbaler Predrag Rajković i ona doživeli u svojoj kući, postala anksiozna, kao i da često ima napade panike. Ana je priznala da od tada ne može da prevaziđe traumu jer se sa lopovima susrela "lice u lice". Taj događaj uticao je na to da manekenka neko vreme nije mogla da govori, a danas, kako kaže, i dalje "umišlja iste zvuke".

- Preskočili su zid koji je preko dva metra, nekako otvorili vrata od terase i ušli dok smo bili u kući, oko devet uveče. Pablo, naš pomeranac, počeo je nesnosno da laje i vukao me da krenem sa njim dole.U tom trenutku, Relja je spavao, a Peđa se tuširao. Pošla sam za psom i kada sam sišla, lopov me je dočekao "lice u lice" kao na filmu...Od straha sam izgubila moć govora, otrčala sam kod Peđe i samo izgovorila da su lopovi unutra. Zatim smo ušli svi u jednu sobu, pozvali policiju i prijatelje koji su odmah došli. Nikada to neću zaboraviti - ispričala je svojevremeno Ana.

Peđa joj ispunio životni san

Sportista je rešio, kako prenose domaći mediji, da Ani ispuni san i pokloni joj poslovni prostor na čak tri sprata u centru prestonice vredan više od 250.000 evra.

- Kada je Ana osnovala brendove obuće i odeće nije ni slutila koliki će uspeh postići kako u našoj zemlji, tako i širom Balkana. Želela je da bude samostalna i da ne zavisi od finansija svog supruga i u tome je vrlo brzo i uspela. Iako već ima radnju u centru grada, kao i štand u jednom tržnom centru, već dugo mašta o velikom lokalu. Tu želju rešio je da joj ispuni suprug koji je pre nekoliko nedelja pronašao prostor na tri sprata u vrednosti od 250.000 evra - naveo je izvor blizak makeneki.

Autor: M.K.