ŠOK! Dragana Mirković priznala kakvu PREVARU je počinila zbog fanova, pa progovorila o svojim naslednicima i njihovom javnom eksponiranju!

Otvorila dušu!

Pevačica Dragana Mirković organizovala je snimanje novogodišnjeg programa, a sada je otkrila šta je pokreće. Dragana je istakla da će 2022. godinu pamtiti po rekordima, a posebno nahvalila svoje fanove.

- Samo je jedna istina, a to je da je poenta u ljubavi, prema publici, muzici, ljudima, ja se obradujem kada vas vidim. Fanovi su me ucenili da kažem da ću godinu pamtiti po svojim rekordima, bilo je divnog druženja, divnih koncerata, činjenica je da su svuda oboreni rekordi. Presrećna sam, posle toliko godina u ovom poslu, ulazim u godinu jubileja, ovo za mene nije posao, to je ljubav - rekla je Dragana.

Nedavno je pevačica pevala na kiši, po nevremenu, a njene fanove ovaj potez je oduševio. Kako ističe, napravila je malu prevaru.

- Niko nije bio za to da izađem da pevam, ja sam ih malo prevarila, rekla sam da me puste da se javim ljudima, svi pokisli, hladno je bilo, grmelo... Ja sam znala kada izađem na scenu, niko me odatle neće pustiti. Makar šta da pada sa neba, rekla sam da ću biti tu, pevali smo dok smo izdržali. Moja haljina je pokupila svu vodu sa bine, ali takva atmosfera je bila, energija, toliko emocija. Tako je bilo kroz čitavo leto, nastavili smo u jesen, šta da kažem, bila je godina rekorda - rekla je pevačica.

Draganina deca povremeno dolaze na njene nastupe, ali se trude da ne budu toliko u javnosti.

- Sin ne voli da bude viđen, ali svi ga vide. Ćerka se povukla, njoj je to bilo previše, ona je ipak žensko, on se nasmeje na neke stvari, nije zaluđen mrežama. Njoj je neprijatno da je ima na portalima, ja nisam uticala na nju, prenela sam samo njenu objavu. Meni je samo bitno da su mi oni srećni, ja ću biti najbolja moguća svekrva i tašta - istakla je, pa otkrila još detalja o naslednicima:

- Oni već sada žive zasebno, oboje su na fakultetima u Beču, žive u odvojenim stanovima, nisu sa mnom, ali svaki trenutak koriste da vide mamu i tatu. Napravili smo za njih neke zamkice u dvorcu, odjednom svi dolaze u dvorac i Beč nije zanimljiv.

Autor: M.K.