'AFERA SNEG' IPAK ISTINITA?! Filip Car priznao kako ga je Maja ''UHVATILA'' sa Milicom Veselinović! Evo šta su radili! (VIDEO)

Sad je sve jasno kao dan!

O odnosu Filipa Cara i Milice Veselinović spekulisalo se mnogo, nakon ulaska Lazara Čolića Zole u Zadrugu 6 i njenog Miličinog čuvenog pitanja njemu: ''Kad će sneg?''. Oko takozvane ''afere sneg'' podigla se ogromna prašina, a sad je Car u emisiji ''Amidži šou'' priznao šta se dešavalo sa Milicom i kako ih je Maja Marinković razotkrila.

- Šta si imao sa Milicom Veselinović i da li ćeš nastaviti s njom taj odnos u Zadruzi 6? - glasilo je pitanje Ognjena Amidžiča za Cara.

- Nisam imao ništa. Čuli smo se nekoliko puta. Javnost je to saznala od Maje. Ona je nalovila neke naše poruke, i to je to, znate već Maju kako ona to... - rekao je Car u emisiji ''Amidži šou'' pred sam ulazak u ''Zadrugu 6'' i nasmejao sve.

Detaljnije u nastavku:

Autor: M.K.