Elementarna nepogoda Srbije!

Voditeljka jutarnjeg programa TV Pink Jovana Jeremić u emisiji ''Amidži šou'' odogovorila je na vrlo intrigantna pitanja.

Spomenula si da na javnoj sceni postoje žene koje se bave prostitucijom. Koje su to žene?

- Rekla sam da imena neću otkrivati, jer dokaza nemam. Svi se perfidno i dobro kriju. Prostitutke u mom poslu koje su poslovna pratnja su sve one koje zarađuju male plate, a imaju ajfon PRO MAX 13 su poslovna pratnja. Odakle im? Sve one glume svetice i sve su fine, a ja sam karakondžula i elementarna nepogoda Srbije. Ne jedna, nego ih ima više.

Ko su estradne ljubavnice o kojima neretko pričaš?

- Ja ne volim ljubavnice, ja ih prezirem. Moj otac je bio frajer, sve su pokušavale da ga očerupaju zbog para. Kuću je sačuvala moja majka. Prezirem svaku ljubavnciu, smatram da su to žene koje ne poštuju sebe, a ni ženski rod. Ja neću nikad da budem ni prva, ni druga žena svom čoveku, već jedina. Haseki sultanija. Da ulepšavam tuđe brakove ne pada mi na pamet. Nije mene moja Olgica rodila da budem tuđa sreća, nego svoja. Haseki sultanija. Ja kad vidim da se neko od mojih koleginica folira, a znam šta su radile prethodnu noć, dođe mi da uđem u televizor i da progovorim, a onda shvatim da nemam dokaz. To vreme švalerki i političkih protežiranja je prošlo. Svako ko traži, to i dobije.

Navedi imena poznatih muškaraca koji su ti se udvarali?

- Kakva bih ja bila riba ako to otkrijem?! Ja sam žena frajer i to ne otkrivam. Nikad neću otkriti tu gospodu koja je pokušala kod mene. Imam tih moćnih i oženjenih na lageru koji bi bili sa mnom. Ja tražim moćnog, a slobodnog, hvala.

Koji naš poznati fudbaler je zaljubljen u tebe?

- Ima jedan mlađi i jedan stariji. Ja nikad ne mogu da budem žena fudbalera, ja sam stvorena i treba mi neko ko će mene da prati, zaslužila sam da dobijem čoveka prema svojoj meri. Čovek koji je za mene je onaj koji je prošao što i ja. Neko kog su lomili vetrovi, ali ga nisu slomili. Neko ko je sve stekao časnim i poštenim radom stekao sve, krvavim radom, kao i ja. Jedan mlađi, jedan stariji je zaljubljen u mene. Jedan je 2000. godište, a jedan je između 82. i 86. godišta.

Autor: M.K.