'UGROZIO SAM PORODICU' Nikola Rađen brutalno iskreno o doping prekršaju: ''Ne želim da se sećam te situacije''

Vaterpolista Nikola Rađen 2015. godine pao je na doping testu. On je tada bio lišen sastavnog dela života, vaterpola i to na duži period, a sada je javno progovorio o tome kako je prošao sve to.

- Nažalost, svojom nepromišljenošću sam doveo sebe i ugrozio svoju porodicu na neki neprimeren način - rekao je Nikola u jednoj emisiji i dodao:

Usledila je sankcija, prvo četiri godine, a onda godinu i osam meseci. U toj teškoj situaciji, pre svega porodica se postavila na pravi način, nekoliko pravih prijatelja se postavilo na pravi način i to je bio neki filter u životu kada se iskristališu neke stvari.

O tome da li misli da su i najteži trenuci ipak malo korisni, Nikola kaže:

- Mislim da svako kome se desi jako teška i negativna situacija prva stvar je okruženje koje je jako bitno a koje se nalazi oko njega. Oko mene su bili porodica i par pravih prijatelja gde je meni možda bilo lakše za generalno rasuđivanje i neki plan kako i šta dalje. To je situacija koja je bila jako neprijatna, ne želim ni da se sećam nje. Na nju gledam kao na povredu koja me je odmakla od bazena. Ali u toj situaciji sam negativno pretvorio u pozitivno pa sam angažmanom kroz neke druge stvari pronašao sebi i to čime ću se baviti posle karijere. Taj period sam iskoristio da učim neke stvari i da se pripremim za povratak u bazen. Usledio je kratak odlazak u Rumuniju, a onda, mogu da se pohvalim najbolji ugovor u karijeri koji sam imao iliti uslovi ugovora u Dinamu iz Moskve i velika premijera povratka u bazen.

Nikola je ponovo bio u vodi, a kako se osećao kada se završio taj period ispričao je u emisiji.

Taj povratak je direktno bio usmeren na krajnje ciljeve koje sam ja bio zacrtao sebi. Bio sam svestan da mi je ostalo još malo od te vrhunske i profesionalne karijere, ajmo to onda da završimo kako treba da završimo, kao jedan pravi šampion kakav i jesam bez obzira na to što se desilo. To što se desilo, desilo se, idemo dalje. Usledili su osvojen kup Rusije, prvenstvo Rusije, sve se osvojilo što se moglo osvojiti u te dve godine i tu je moje angažovanje u inostranstvu prestalo. Kasnije se vraćam u Srbiju, ali inostranstvo i inostrana karijera je završena na najbolji mogući način sa moje strane. I, ne gledam na to kao na reinkarnaciju nego na to kao hajde samo da nastavimo gde smo počeli, ajde da probamo da damo sebi zadatak za još nešto - ispričao je iskreno Nikola Rađen.

